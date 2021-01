Die Galaxy Buds Pro. Foto: Proschofsky / STANDARD

Neues Jahr, neues Design: Dieses Motto scheint man bei Samsung in Hinblick auf die eigenen Earbuds zu pflegen. Und so gibt es nun eine neue Hardwaregeneration, die sich äußerlich nicht nur deutlich vom direkten Vorgänger unterscheidet – auch die Bohnenform der Galaxy Buds Live scheint schon wieder passé. Die Galaxy Buds Pro setzen auf ein klassisches In-Ear-Design.

Ruhe ist

Als eines der Highlights streicht Samsung die aktive Geräuschunterdrückung hervor, deren Intensität sowohl manuell als auch automatisch angepasst werden kann. So soll sie etwa automatisch reduziert werden, wenn der Träger zu sprechen beginnt, also sich in einer Konversation befindet. Umgekehrt gibt es einen Ambient-Sound-Modus, um Umgebungsgeräusche besser hörbar zu machen, wenn das gerade gewünscht ist – um bis zu 20 Dezibel, um genau zu sein.

Generell betont Samsung einen Fokus auf die Verbesserung der Anrufqualität. Dafür wurden gleich drei Mikrofone verbaut, eines davon mit einem hohen Signal-Rausch-Abstand, durch den Hintergrundgeräusche weiter reduziert werden sollen. Dazu kommt eine Art Windschutz, um störende Nebengeräusche im Freien zu verhindern. Apropos Sound: Die Buds Pro beinhalten jeweils zwei Lautsprecher: einen Basslautsprecher mit 11 Millimetern Durchmesser sowie einen Tweeter mit 6,5 Millimeter.

Automatischer Wechsel

Besonders interessant: Die Galaxy Buds Pro können automatisch zwischen mehreren miteinander verbundenen Geräten wechseln. Das heißt dann etwa, dass selbsttätig vom Tablet auf das Telefon umgeschaltet wird, wenn ein Telefonanruf ansteht. Vorausgesetzt natürlich, es handelt sich dabei jeweils um Geräte aus dem Hause Samsung. Als digitaler Assistent steht einmal mehr Bixby zur Verfügung. Der Wasserschutz wurde verbessert, die Galaxy Buds Pro sind mit einer IPX7-Zertifizierung versehen.

Rein äußerlich sind die Galaxy Buds Pro deutlich kleiner als der direkte Vorgänger. Das schlägt sich natürlich in der Akkulaufzeit nieder: Von vier bis fünf Stunden mit einer Ladung (61 mAh) spricht Samsung, in Kombination mit dem Akku im Gehäuse (472 mAh) kommt man dann auf 18 Stunden. Von Traumwerten wie den elf Stunden der Galaxy Buds Plus ist man damit weit entfernt, stattdessen bewegt man sich damit auf dem Niveau vieler anderer Mitbewerber. Erfreulicherweise lassen sich die Buds aber wieder drahtlos laden – also damit etwa auch über ein passendes Smartphone mit Reverse Wireless Charging.

Verfügbarkeit

Die Galaxy Buds Pro sind ab dem 29. Jänner verfügbar, dies zu einem Preis von 229 Euro. Vorbestellbar sind sie ab sofort. An Farbvarianten stehen Schwarz, Silber und Violett zur Verfügung. (Andreas Proschofsky, 14.01.2021)