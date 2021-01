Jemand, der so singt, kann nicht ganz schlecht sein, meint der Ermittler über Gaststar Johnny Cash in "Columbo – Schwanengesang", ORF 2, 0.10 Uhr.

Lukas Resetarits: Wurscht (1) Ob uns wirklich alles "wurscht" ist, fragt sich der Doyen der heimischen Kabarettszene in seinem 27. Soloprogramm. Den zweiten Teil gibt es am 22. Jänner zu sehen. Bis 21.10, ORF 1

22.25 ROADMOVIE

Wild at Heart – Die Geschichte von Sailor und Lula (USA 1990, David Lynch) Der aus dem Gefängnis entlassene Sailor (Nicolas Cage) und Lula (Laura Dern) hüpfen ins Auto, um in ein besseres Leben aufzubrechen – bei David Lynch eine Odyssee, die durch ein Land zwischen Hölle und dem Wunderreich "Oz" führt. Der Regisseur wird demnächst 75 Jahre alt. Bis 23.30, 3sat

22.55 SURVIVAL-THRILLER

Backcountry – Gnadenlose Wildnis (CDN 2014, Adam MacDonald) Outdoorfan Alex plant mit seiner Freundin ein Wochenende im Naturpark. Nebst einem undurchsichtigen Fremden taucht auch noch ein Schwarzbär auf. Der folgende Überlebenskampf wurde vom kanadischen Regisseur Adam MacDonald atmosphärisch und nervenaufreibend in Szene gesetzt. Bis 0.40, Tele 5

23.20 DOKUMENTATION

Melania Trump – Dieses obskure Objekt der Macht (F 2020, Laurence Haim) Ein dokumentarischer Blick auf die Frau an der Seite von Donald Trump – von ihrer Kindheit in Slowenien bis in den goldenen Käfig des Weißen Hauses.

Bis 0.25, Arte

0.00 DDR-KLASSIKER

Spur der Steine (DDR 1966, Frank Beyer) Manfred Krug als Zimmermann und Brigadeleiter, der zwischen die Fronten gerät. Der Defa-Klassiker wurde 1966 nur drei Tage nach seiner Premiere in der DDR verboten und erst 23 Jahre später aufgeführt. Bis 2.15, MDR

0.10 KRIMI

Columbo – Schwanengesang (Columbo – Swan Song, USA 1974, Nicholas Colasento) Country-Gott Johnny Cash in den Fängen von Inspektor Columbo: Jemand, der so singt, kann nicht ganz schlecht sein, meint am Ende völlig zu Recht der von Peter Falk verkörperte Kriminalist. Immer wieder gut. Bis 1.45, ORF 2