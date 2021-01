Angeblich soll's nun wirklich aus sein: Kim Kardashian-West dürfte bald wieder Kim Kardashian heißen. Foto: EPA

Wäre das Kapitol nicht gestürmt worden, hätten die Meme-Elfen des Internets, also jene Wichte und Wichtinnen, die auf Twitter, Tiktok, Instagram und anderen sozialen Medien dafür sorgen, dass man selbst über die tragischsten Ereignisse lachen kann, eine andere Priorität gehabt: die wohl bevorstehende Scheidung eines der wichtigsten Paare des Showgeschäfts, der Popkultur und der sozialen Medien zu kommentieren und in teilbare Bilder zu verpacken.

Angeblich ist bei Kim Kardashian-West und Kanye West jetzt nämlich wirklich Sense. Gerüchte um Trennung und Scheidung gab es mehr oder weniger bereits seit der Hochzeit 2014. Voriges Jahr war dann fast wöchentlich die Rede davon, dass es Kim mit ihrem Göttergatten nun endgültig reiche. Kanyes kurzlebige Kampagne mit dem Ziel, der nächste Präsident der USA zu werden, und seine Twittertiraden, in denen er auch immer wieder seine Frau angegriffen hat, dürften das Fass zum Überlaufen gebracht haben, glaubt man den Medien, die jemandem aus dem familiären Umfeld als Quelle angeben.

Wir haben es immer gewusst

Das bestätigt natürlich jene Kommentarfreudigen im Internet, die ja immer wussten, dass das mit den beiden nicht funktionieren kann. Sie wussten es damals bei Angelina und Brad, sie wussten es bei Miley und Liam, bei Ariana und Pete, und sie wissen es bei Harry und Meghan. Da wird es noch krachen, aber hallo!

Es gibt aber auch die andere Fraktion, die bei jeder Trennung von Celebritys auf eine Weise durch den Wind ist, als hätte sie gerade selbst ihre bessere Hälfte verloren. Denn immer wenn sich ein perfekt wirkendes, wunderschönes und berühmtes Paar trennt, auf das diese Menschen ihre ganzen Wünsche projiziert haben, werden sie in ihren Grundfesten erschüttert. "Love is dead" schreiben sie dann ins Internet und weinen ein bisschen.

Das Bedürfnis nach perfekter Liebe

Die absurde Vorstellung, die sich diese Leute von der perfekten Liebe anhand von Celebrity-Paaren machen, wird heute nicht einmal mehr in so mancher Rom-Com auf Netflix forciert. Doch das tiefe Bedürfnis der Menschen nach perfekten Körpern, die perfekte Liebe für einander empfinden, ist offenbar so groß, dass es im Privatleben der Stars gesucht und oft auch scheinbar gefunden wird. Kim und Kanye stehen für diese Projektion jedenfalls nicht mehr zur Verfügung. (Amira Ben Saoud, 15.1.2021)