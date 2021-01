Zurück. Foto: imago images/osnapix

Die Rückkehr von Torjäger Luka Jovic zu Eintracht Frankfurt ist perfekt. Wie der von Österreichs Trainer-Export Adi Hütter betreute deutsche Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte, wird der Serbe bis Saisonende von Real Madrid ausgeliehen. "Luka hatte zuletzt keine leichte Zeit in Madrid. Für ihn ist es wichtig, wieder in die Spur zu kommen. Es war sein großer Wunsch, zur Eintracht zurückzukehren", sagte Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic.

Er hatte bereits am Dienstag vor dem Cupspiel bei Bayer Leverkusen den überraschenden Transfer angekündigt. Jovic soll in Frankfurt die Rückennummer neun erhalten.

Keine große Rolle

Für eine Ablöse von etwa 60 Millionen Euro war Jovic 2019 von den Hessen zum spanischen Spitzenclub gewechselt, spielte aber bei Trainer Zinedine Zidane nie eine große Rolle. Die Eintracht benötigte nach dem Abgang von Bas Dost in der Winterpause zum FC Brügge einen Angreifer, da dem Vorarlberger Hütter aktuell nur der Portugiese Andre Silva als Stürmer zur Verfügung steht.

Da Jovic bereits im vergangenen Jahr mit Corona infiziert war, ist er nach der Rückkehr in Frankfurt nicht quarantänepflichtig. Dies bestätigte das örtliche Gesundheitsamt nach Vereinsangaben. (APA, 14.1.2021)