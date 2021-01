Al Green singt Freddy Fender – da weint der Himmel, vor Freude. Foto: blue note

PODCAST



Einen Podcast zum Anschauen bietet das Austro Podkastl. Im Vorjahr anlässlich von 50 Jahre Austropop ins Leben gerufen, bietet die Reihe auf Youtube Zeitzeugengespräche. In der neuesten Folge ist Andi Knoll zu Gast. Er spricht zum Thema Eurovision Songcontest und gibt Autobiografisches preis. Schließlich ist der Ö3-Mann als abonnierter Kommentator so etwas wie ein Experte dieser für Österreich nicht zu oft rühmlichen Veranstaltung. Möglicherweise fällt das Wort "Schas" ...

Austropop Schmankerl

***

HIMMLISCH

Schon das Original von Freddy Fender lässt den härtesten Buben das Wasser in die Augen treten. Doch nun hat sich jemand ganz Besonderer seinen Tränenteichklassiker Before The Next Teardrop Falls zur Brust genommen: Al Green. Der Soulmann aus Memphis interpretiert dieses Lied von 1974 mit dem Melisma von warmer Butter. Das konveniert vorzüglich mit der ebenso weichen Produktion, die hören lässt, dass der singende Reverend nach 50 Jahren im Geschäft immer noch unerreicht ist. (Karl Fluch, 14.1.2020)