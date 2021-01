[Inland] Lockdown dürfte angepasst und verlängert werden.

Türkis-Grün beschließt mit Rot und Pink "Reintesten" – Konfliktherd bleibt die Gastronomie.

[Web] Galaxy S21 vorgestellt: Samsungs neue Top-Smartphones im ersten Kurztest.

[International] Nichts als Probleme für Großbritanniens Premier.

[Panorama] Heftige Schneefälle im Westen Österreichs, Lawinen trafen Häuser und Pkws.

[Wirtschaft] Handel sieht 100.000 Jobs gefährdet, jeder vierte Händler sei zahlungsunfähig.

[Podcast] Wann kommen die Einlasstests in Österreich wirklich?

[Liebesforum] Zusammen aus Gewohnheit: Ihre Erfahrungen.

[Wetter] Im Westen klingt der Schneefall langsam ab und es zeigt sich tagsüber zeitweise die Sonne. Verbreitet sonnig und trocken ist es im Süden. Sonst schneit es bei aufgelockerter bis starker Bewölkung ab und zu etwas, am häufigsten in den Nordstaulagen Niederösterreichs. Am Nachmittag lockern die Wolken im Flachland des Nordens und Ostens etwas auf und es gibt auch sonnige Abschnitte. -4 bis +2 Grad.

[Zum Tag] Wohngespräch zum International Fetish Day: "Im Spielzimmer kann ich den Kopf freikriegen". Lukas K. hat sich in seiner Wohnung im 15. Bezirk einen Raum für sexuelle Spiele eingerichtet.