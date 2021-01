Rund eine Million Tonnen Heizöl: So groß ist der Bedarf allein in Österreich, wo nach wie vor mehr als 600.000 Haushalte eine Ölheizung betreiben. Die Branche will ab 2022 synthetisches Heizöl (Power to Liquid) mittels erneuerbarer Energien in einer Anlage in Österreich erzeugen.