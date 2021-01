Nach dem Sturm auf das US-Kapitol übernimmt Yogananda Pittman die Leitung der in die Kritik geratenen Capitol Police

Yogananda Pittman ist die erste Schwarze an der Spitze der Capitol Police. Foto: U.S. Senate Photographic Studio

Nachdem radikale Trump-Anhänger vergangene Woche das Kapitol gestürmt haben, übernimmt Yogananda D. Pittman eine diffizile Aufgabe: die Leitung der Capitol Police (USCP). Die einzige Aufgabe der Polizeieinheit mit einer Mannstärke von mehr als 2.200 Polizisten ist der Schutz des Parlaments und seiner zugehörigen Einrichtungen in Washington.



"Yogis" Vorgesetzter Steven Sund hatte den Chefposten geräumt, nachdem die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi ihn zum Rücktritt aufgefordert hatte. Die Polizeitruppe des Kapitols machte bei der Erstürmung am 6. Jänner eine schlechte Figur. Der Polizist Brian Sicknick starb, nachdem er von einem Feuerlöscher am Kopf getroffen worden war. Sechsmal habe er Unterstützung durch die Nationalgarde angefordert, ebenso oft wurde sie ihm verweigert, beklagte Sund danach, dennoch übernahm er die Verantwortung.

Aufklärung angekündigt

Dies würden sich zumindest Teile der Einheit auch von anderen Führungsoffizieren erwarten – unter anderem auch von Pittman, deren Betrauung mit der Leitung der Truppe teamintern daher nicht unumstritten ist. Die neue Chefin kündigte jedenfalls eine volle Aufklärung der Vorkommnisse an, mehrere USCP-Mitglieder wurden suspendiert.

Über Pittman ist wenig an die Öffentlichkeit durchgedrungen, weder über ihre Herkunft noch über ihr Alter äußern sich die US-Medien. Festgehalten wird nur, dass sie die erste Frau und erste Afroamerikanerin auf dem Posten ist.

Die Highschool schloss Pittman 1991 in Cambridge im Bundesstaat Maryland ab, danach studierte sie bis 1999 Psychologie an der Morgan State University in Baltimore.

Seit 2001 in der USCP

Die MSU ist eine historisch afroamerikanische Hochschule, das heißt, sie gehört zu jenen Einrichtungen, die vor dem Civil Rights Act von 1964 gegründet wurden und der Ausbildung afroamerikanischer Studenten dienten. Im Jahr 2001 wurde Pittman in die USCP aufgenommen. Sie kletterte kontinuierlich die Ränge der Einheit hoch.

2012 wurde sie als eine der ersten Afroamerikanerinnen ihrer Einheit Captain. Im folgenden Jahr war sie für die Sicherheit bei Barack Obamas zweiter Amtseinführung verantwortlich. 2018 wurde sie stellvertretende Chefin für Schutz- und Geheimdienstoperationen. Neben ihrer Polizeitätigkeit schloss sie 2019 ein Studium der öffentlichen Verwaltung in Poughkeepsie im Bundesstaat New York mit dem Master ab, dem sie derzeit ein Ph.D.-Studium in Pennsylvania folgen lässt. (Michael Vosatka, 14.1.2021)