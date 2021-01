Peter Goldgruber, hier links im Bild, bei seiner Aussage vor dem BVT-U-Ausschuss im Jänner 2019.

Foto: APA / Hans Punz

"Das wurde aus" ist eine bei der Leserschaft äußerst beliebte Rubrik der STANDARD-Sportredaktion, in der die Kollegen nachfragen, was die Champions von damals heute machen. Die Neos haben sich diese Kategorie ausgeborgt und in mehrere parlamentarische Anfragen an Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) verpackt. Deshalb heißt es dort auch "Was wurde aus?", nachgefragt wurden frühere Spitzenbeamte, die hauptsächlich durch die BVT-Affäre bekannt geworden sind. Man könnte sie auch als die wichtigsten Vertrauten von Herbert Kickl (FPÖ) nennen, als dieser Innenminister war. Nun liegen Nehammers Antworten vor.