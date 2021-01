In dieser Galerie: 2 Bilder Foto: APA/ROLAND SCHLAGER Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Wien – Die Regierungsspitze berät am Freitag mit Ländern und Sozialpartnern darüber, wie sich das öffentliche Leben nach dem Lockdown am 24. Jänner gestalten soll: Als wahrscheinlich gilt, dass dieser wegen der hochansteckenden Virusmutation B.1.1.7 verlängert wird, gleichzeitig werden aber auch Lockerungen erwogen. Gewissheit über die Details herrscht wohl erst am Wochenende, an dem Kanzler Kurz & Co die Bevölkerung über die Ergebnisse ihrer Beratungen informieren wollen, wie es heißt. Aus Regierungskreisen war zu erfahren, dass sich die Regierungsspitze erst am Sonntag an die Öffentlichkeit wenden möchte.

Zwischen Verlängerung des Lockdowns und Lockerungen: Erst am Wochenende herrscht endgültige Gewissheit zu den Details. Foto: APA / Herbert Neubauer

Ein Überblick über das, was aus Koalitionskreisen bisher durchgesickert ist:

Vorsichtige Lockerung für den Handel: Wie neben den stets geöffneten Lebensmittelgeschäften, Drogeriemärkten, Apotheken und Trafiken eine vorsichtige Lockerung für den Handel ermöglicht werden könnte, ist derzeit Gegenstand intensiver Beratungen.

Wie neben den stets geöffneten Lebensmittelgeschäften, Drogeriemärkten, Apotheken und Trafiken eine vorsichtige Lockerung für den Handel ermöglicht werden könnte, ist derzeit Gegenstand intensiver Beratungen. FFP2-Masken: Überlegt wird daher auch, ob die Bevölkerung zu einem verstärkten Tragen von FFP2-Masken angehalten wird, die einen besseren Schutz als Stoffmasken oder normaler NMS-Schutz bieten. Angesichts der aktuellen B.1.1.7-Verdachtsfälle bestätigte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) bereits, dies sei "eine Denkvariante". Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer (ÖVP) drängte jedenfalls bereits auf eine Öffnung des Handels – und sei es "um den Preis von FFP2-Masken". Blick nach Bayern: Dort führt man aufgrund der neuen Mutation eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Schutzmasken im öffentlichen Nahverkehr sowie in Supermärkten ein. In Österreich ebenfalls Thema: ob es Nachschärfungen bei den gebotenen Abstandsregeln braucht.

Überlegt wird daher auch, ob die Bevölkerung zu einem verstärkten Tragen von FFP2-Masken angehalten wird, die einen besseren Schutz als Stoffmasken oder normaler NMS-Schutz bieten. Angesichts der aktuellen B.1.1.7-Verdachtsfälle bestätigte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) bereits, dies sei "eine Denkvariante". Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer (ÖVP) drängte jedenfalls bereits auf eine Öffnung des Handels – und sei es "um den Preis von FFP2-Masken". Blick nach Bayern: Dort führt man aufgrund der neuen Mutation eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Schutzmasken im öffentlichen Nahverkehr sowie in Supermärkten ein. In Österreich ebenfalls Thema: ob es Nachschärfungen bei den gebotenen braucht. Eher düster sieht es derzeit für die Wiedereröffnung der Gastronomie aus, gerungen wird dem Vernehmen nach auch wegen der Hotellerie – falls Letztere geöffnet wird, heißt es für Gäste zuerst wahrscheinlich "Reintesten" für Beherbergungen, und: Wellness ist heuer eher nicht drin. "Wir haben den Lockdown, wir haben die Weihnachtsfeiertage gehabt – es hat sich nichts abgespielt", klagt der Branchensprecher für Tourismus in der Wirtschaftskammer, Robert Seeber, der auf eine zügige Öffnung der Betriebe hofft: "Es sieht jetzt so aus, dass wir am 25. Jänner durchstarten können", meint er mit Blick auf ein eventuelles Ende der behördlichen Schließungen. Die Hoteliervereinigung forderte am Freitag schon weiteren Umsatzersatz von der Regierung, sollte es nicht zu Öffnungen ab 25. Jänner kommen – zugesagt war dieser nur für die Monate November (bis zu 80 Prozent) und Dezember (50 Prozent). Ab Jänner gibt es Verlustersatz (bis zu 70 Prozent).

aus, gerungen wird dem Vernehmen nach auch wegen der – falls Letztere geöffnet wird, heißt es für Gäste zuerst wahrscheinlich "Reintesten" für Beherbergungen, und: Wellness ist heuer eher nicht drin. "Wir haben den Lockdown, wir haben die Weihnachtsfeiertage gehabt – es hat sich nichts abgespielt", klagt der Branchensprecher für Tourismus in der Wirtschaftskammer, Robert Seeber, der auf eine zügige Öffnung der Betriebe hofft: "Es sieht jetzt so aus, dass wir am 25. Jänner durchstarten können", meint er mit Blick auf ein eventuelles Ende der behördlichen Schließungen. Die Hoteliervereinigung forderte am Freitag schon weiteren Umsatzersatz von der Regierung, sollte es nicht zu Öffnungen ab 25. Jänner kommen – zugesagt war dieser nur für die Monate November (bis zu 80 Prozent) und Dezember (50 Prozent). Ab Jänner gibt es Verlustersatz (bis zu 70 Prozent). Einmal mehr warten auf Öffnungen müssen höchstwahrscheinlich der Sport- und der Kulturbereich – und das wohl mindestens bis zum endgültigen Ende der Semesterferien in allen Bundesländern: also bis zum 22. Februar.

– und das wohl mindestens bis zum endgültigen Ende der Semesterferien in allen Bundesländern: also bis zum 22. Februar. Ebenfalls für Kopfzerbrechen sorgt, wie es mit den Schulen weitergehen soll. Bekanntlich hat hier Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) bereits erklärt, dass es ab 25. Jänner wieder Präsenzunterricht geben solle, allerdings in geteilten Schichten – sofern es die Infektionslage zulässt. Im Osten beginnen eine Woche darauf ohnehin die Energieferien – doch wie immer gilt auch hier: Fix ist alles erst, wenn im Kanzleramt die Regierungsvertreter an die Öffentlichkeit treten. Die bisherige Bilanz an den Schulen im Wintersemester 2020/21 sieht laut APA wegen der Pandemie so aus: Ein Drittel der Schultage seit September haben die Kinder an Volks- und Mittelschulen bzw. AHS-Unterstufen im Fernunterricht statt in der Klasse gelernt, bei den Älteren (AHS-Oberstufe, Berufsschule, BMHS) war es mehr als die Hälfte.

weitergehen soll. Bekanntlich hat hier Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) bereits erklärt, dass es ab 25. Jänner wieder Präsenzunterricht geben solle, allerdings in geteilten Schichten – sofern es die Infektionslage zulässt. Im Osten beginnen eine Woche darauf ohnehin die Energieferien – doch wie immer gilt auch hier: Fix ist alles erst, wenn im Kanzleramt die Regierungsvertreter an die Öffentlichkeit treten. Die bisherige Bilanz an den Schulen im Wintersemester 2020/21 sieht laut APA wegen der Pandemie so aus: Ein Drittel der Schultage seit September haben die Kinder an Volks- und Mittelschulen bzw. AHS-Unterstufen im Fernunterricht statt in der Klasse gelernt, bei den Älteren (AHS-Oberstufe, Berufsschule, BMHS) war es mehr als die Hälfte. Die Universitäten werden auch im Sommersemester weitgehend im Distance-Learning bleiben. Große Veranstaltungen vor Ort wird es daher nicht geben, die Ausgestaltung der Unterrichtsformen liegt aber letztlich bei den einzelnen Hochschulen selbst. So finden auch aktuell einige technische, künstlerische oder medizinische Lehrveranstaltungen mit Präsenz statt, zumal diese sich durch Online-Formate nicht ersetzen lassen. Im Gespräch mit dem STANDARD erklärte Wissenschaftsminister Faßmann zudem, dass er sich eine groß angelegte Beschaffung von Corona-Selbsttests für die Hochschulen vorstellen könne, um mehr Präsenzunterricht zu ermöglichen. Konkrete Pläne für Eintrittstests gebe es aber nicht.

Die Situation sei "höchst volatil", erklärte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) schon am Donnerstag. Derzeit habe man in Österreich rund 2.000 Neuansteckungen pro Tag, und die Sieben-Tage-Inzidenz betrage rund 150. Das bedeute zwar, dass "der Lockdown, der Verzicht, die Maßnahmen natürlich ihre Wirkung gezeigt haben", aber: Der Kanzler verwies auf zahlreiche Mutationen des Virus als "massive Herausforderung. Wir müssen daher weiterhin extrem behutsam vorgehen, um das, was wir uns erarbeitet haben, nicht zu zerstören."

Ludwig rechnet mit Verschärfungen

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) rechnet jedenfalls mit Verschärfungen – deswegen sei er "gespannt" auf das von Kurz angekündigte Gespräch, sagte er am Freitag. Ludwig begründet seine Annahme, dass der derzeitige Lockdown noch angezogen wird, mit der "Dramaturgie der letzten Tage".

Dabei verwies er etwa auf den gestreuten Verdacht, dass es im Wiener Abwasser bereits Spuren der wohl deutlich ansteckenderen Virusvariante B.1.1.7 gebe. Wenn derlei seinen Weg in die Medien finde, deute dies wohl auf Verschärfungen hin. Kritischer Nachsatz dazu: "Die Politik sollte wissensbasiert agieren und nicht aufgrund von Verdachtsfällen."

Zu den aktuellen Gesprächen der Regierungsspitze kursieren derzeit übrigens verschiedene Erzählungen: Einerseits, dass es sich dabei vor allem um bilaterale Telefonate handle, Boulevardmedien hingegen wollen herausgefunden haben, dass der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP), derzeit Vorsitzender der Länderchefs, auf eine Konferenz samt Aussprache gedrängt habe – zu Lockdown, Impfen & Co. Auf STANDARD-Anfrage hält man sich derzeit in mehreren Bundesländern zu Form und Zeitpunkt des Gesprächs noch bedeckt. Die APA berichtet wiederum, dass jedenfalls auch am Samstagvormittag noch Gespräche der Regierung mit den Sozialpartnern geplant sind. (Nina Weißensteiner, Theo Anders, 15.1.2021)