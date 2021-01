Einer der Hauptcharaktere in Teil Acht wird der bekannte Chris Redfield sein.

Am 21. Jänner wird Capcom, der Publisher und Entwickler von Resident Evil, ein Online-Event zum 25-jährigen Jubiläum der bekannten Horrorspiel-Serie abhalten. Inhaltlich werden endlich mehr Infos zu Teil Acht versprochen, sowie die Ankündigung eines neuen Mehrspieler-Abenteuers.



Teil Acht

Im Juni 2020 wurde Village, so der Untertitel des neuesten Teils, erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Der erste Trailer warf bereits Fragen auf, sah man anstatt der Serien-typischen Zombies doch etwas, das mehr an Werwölfe erinnerte. Zeitlich wird das Spiel fast direkt an den Vorgänger anschließen. In dem namensgebenden Dorf wird man den aus Teil Sieben bekannten Ethan Carter und den aus älteren Abenteuern vertrauten Chris Redfield wiedersehen. Auf dem Event will Capcom jetzt mehr über das Spiel und die Geschichte verraten, das 2021 für Playstation 5 und Xbox Series X/S erscheinen soll.

Ankündigung



Zum 25-jährigen Jubiläum will Capcom noch ein weiteres Resident Evil vorstellen. Laut Gerüchten wird man dieses Spiel bereits ab 27. Jänner in einer Closed Beta auf Playstation 4 oder Xbox One spielen können, sofern man zu den Auserwählten zählt. Bereits bekannt ist, dass es sich dabei um ein Multiplayer-Spiel für vier bis sechs Spieler handeln wird. Ob es inhaltlich mit Teil Acht zu tun haben wird oder eine gänzlich neue Geschichte erzählt, ist noch nicht bekannt.

Der Showcase findet am 21. Jänner ab 23 Uhr online via Youtube und Twitch statt.

25 Jahre "Resident Evil"

In Japan unter dem Namen Biohazard veröffentlicht, wurde die Serie in Europa unter dem Namen Resident Evil bekannt. Bereits seit 1996 stellt man sich als Videospieler in den mittlerweile sieben Hauptteilen, sowie zahlreichen Spin-Offs und Remakes, sehr abwechslungsreichen und gruseligen Formen von Zombies und Mutanten. Schuld an allem ist der sogenannte T-Virus, der von einem machtbesessenenen Konzern, der Umbrella-Corporation, hergestellt wurde. Die ans Herz wachsenden Hauptcharaktere und intelligentes Spiel-Design, ließen Resident Evil trotz gelegentlich schwächeren Interpretationen die Zeit und zahlreiche Trends in der Gaming-Branche überdauern. Zusätzliche Popularität hat die Serie durch die gleichnamigen Kino-Filme mit Milla Jovovich gewonnen. (aam, 15.1.2021)