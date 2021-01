Angela Merkel ist seit 2005 deutsche Kanzlerin. Bei der Wahl im September 2021 will sie nicht mehr kandidieren. Foto: Imago

In Deutschland steht dieses Wochenende die Wahl des neuen CDU-Chefs an. Die Chancen stehen gut, dass dieser auch Kanzlerkandidat der Union und anschließend Angela Merkels Nachfolger im Kanzleramt wird. Wer dafür die besten Karten hat, wie richtungsweisend die Wahl ist und wieso der neue CDU-Chef Konkurrenten für das Kanzleramt in den eigenen Reihen fürchten muss, erklärt Birgit Baumann, STANDARD-Korrespondentin in Berlin. (red, 15.1.2021)