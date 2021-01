Wien – Das Festival "Foto Wien", das von 10. bis 28. März an verschiedenen Locations in der Stadt stattfinden hätte sollen, wird auf 2022 verschoben. Die aktuellen Entwicklungen in der Coronapandemie würden es unmöglich machen, das Festival wie vorgesehen umzusetzen, teilten die Organisation am Freitag mit. Aus Verantwortung gegenüber Künstlern, Publikum und Programmpartnern habe man sich zu diesem Schritt entschlossen. Neuer Termin ist nun von 9. bis 27. März 2022. (APA, 15.1.2020)