Das schwedische Modeunternehmen H&M setzt seine Designer-Kooperationen fort. Am 11. März 2021 wird die Kollektion der in London ansässigen Modedesignerin Simone Rocha in die Läden kommen. Die irische Designerin feiert heuer das zehnjährige Jubiläum ihres Labels.

Neuer Shop in Wien

Die slowakische Luxusmarke Nehera hat ihren ersten Store in Wien eröffnet. Bis die Geschäfte in Österreich wieder öffnen, ist die minimalistische Mode des Labels online erhältlich.

Sportswear-Kollektion von Margaret and Hermione

Barbara Gölles, Designerin des nachhaltigen Labels "Margaret and Hermione", hat eine Sportswear-Kollektion herausgebracht, die aus einem aus der Rizinuspflanze gefertigten Bio-Polyamid-Stoff gefertigt wurde.

Home-Kollektion von Mango

Der spanische Retailer Mango reagiert auf den Dauer-Lockdown: Im April 2021 wird erstmals eine eigene Home-Kollektion herausgebracht. Den Textilprodukten für Schlaf-, Wohn- und Badezimmer folgen im Herbst Produkte für die Küche und das Esszimmer. (red, 15.1.2021)