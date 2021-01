Die Corona-Pandemie hinterlässt auch im Reality-TV ihre Spuren. So findet das RTL-Dschungelcamp, das am heutigen Freitag startet, dieses Mal nicht im australischen Dschungel statt – sondern in einem 18 Quadratmeter kleinen Tiny-House in Köln, in dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer es jeweils in Dreierteams drei lange Tage miteinander aushalten müssen.

So viel steht fest: Manche werden sich wohl noch nach dem Dschungel und den mehr oder weniger gefährlichen Tieren, die dort lauern, sehnen.