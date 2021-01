Langsam nehmen die Corona-Schutzimpfungen in Österreich an Fahrt auf – wie schnell, können Sie hier mitverfolgen: In der folgenden Grafik sehen Sie die Rate der an Impfstellen ausgelieferten Impfdosen pro 100 Einwohner in Österreich und in den Bundesländern – und wie sich diese Raten seit Beginn der Datenveröffentlichung entwickelt haben (für eine Erklärung siehe weiter unten).

Was bedeuten diese Zahlen?

Die öffentliche Zahl, die den tatsächlich durchgeführten Corona-Impfungen in Österreich aktuell wohl am nächsten kommt, sind die vom Gesundheitsministerium angegebenen "ausgelieferten Dosen". Diese Zahl ist ein Schätzwert, der davon ausgeht, dass aus einer Phiole Impfstoff, die an eine Impfstelle ausgeliefert wird, Impfdosen für fünf Personen gewonnen werden können.

Werden also – wie von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) indessen empfohlen – mehr Dosen pro Phiole (sechs statt fünf) verimpft oder tritt aus irgendeinem Grund das Gegenteil auf, etwa ein Impfstoffschwund an der Impfstelle, so wird das in diesen Zahlen nicht abgebildet. In Zukunft soll jedoch die Anzahl der tatsächlich geimpften Personen verfügbar gemacht werden.

Die obere Grafik enthält zudem einleitend auch die Summe der von Einrichtungen bestellten Dosen. Das sind jene Impfdosen, die die Impfstellen gemäß ihrem Bedarf im "Impf-E-Shop" der Bundesbeschaffungsgesellschaft angefordert haben. (kies, mcmt, dy, 15.1.2021)