Übrigens: Es ist recht ernst, liebe Leute. Die Infektionszahlen gehen nicht wirklich runter, trotz Lockdowns. Eine neue, hochansteckende Virusvariante ist da. Mit dem Impfen haben wir uns eine Spur zu sehr Zeit gelassen. Nun verkündet auch Pfizer/Biontech eine "temporäre" Lieferdrosselung für Europa.

Bundesrettungskommandant Gerry Foitik (links) fordert härtere Maßnahmen. Foto: APA/ROBERT JAEGER

Klar, die Regierung hat allerhand vernudelt. Es gibt vor allem keinen wirklich umfassenden Aktionsplan. Das steckt hinter der dramatischen Forderung des Bundesrettungskommandanten des Roten Kreuzes, Gerry Foitik, auf Twitter nach einem Aktionskatalog: "Wenn wir jetzt nicht Maßnahmen ergreifen, haben wir im März die Katastrophe." Im ZiB 2-Interview schwurbelte er dann leider wieder herum.

Aber kann es nicht auch sein, dass viele Bürger den Ernst der Lage nicht begreifen wollen? Die lustigen Hoteliers in den Wintersportorten, die ihre Häuser in "Forschungseinrichtungen" umbenannt haben. Die nicht und nicht die Dauerpartys der ausländischen "Skilehrer in Ausbildung" mitgekriegt haben. Das Pflegepersonal, das sich "aus Protest gegen Überforderung" nicht impfen lässt. Die Nichtabstandhalter, die dir im Supermarkt in den Nacken schnaufen. Die oft aggressiven Maskenverweigerer. Die Schlupfloch-und Schleichweg-Könige aller Arten.

Wir sind alle müde. Wir verlieren das Vertrauen in die Führung. Aber wir haben unseren eigenen Verstand, und auf den sollten wir jetzt hören. (Hans Rauscher, 15.1.2021)