PRO: Gefährlicher denn je

Von Oona Kroisleitner

Die Bilder, die das Frühjahr 2020 bestimmt haben, scheinen mehr und mehr in Vergessenheit zu geraten. Die Berichte von Hilferufen aus überfüllten Krankenhäusern in Norditalien, die täglich über die Bildschirme flimmerten, wirken heute wie aus einem anderen Jahrhundert. Damals kollabierte – für alle Welt sichtbar – das Gesundheitssystem im Nachbarland; Ärztinnen und Ärzte mussten entscheiden, wer eine intensivmedizinische Versorgung erhält – und wer nicht. Der Auftrag war danach klar: alles zu tun, um Spitäler und Altenheime zu schützen. Die Solidarität mit den Hochrisikogruppen war groß. Die Neuinfektionen gingen im ersten Lockdown tatsächlich rasant zurück.

Mittlerweile ist die Stimmung ganz anders. Seit fast einem Jahr wird erst zu-, dann auf-, dann wieder zugesperrt. Schülerinnen und Schüler werden von einer Woche auf die andere nach Hause geschickt. Die Arbeitslosigkeit ist massiv gestiegen. Fast jeder kennt, nein, nicht jemanden, der oder die an Corona gestorben ist, sondern der oder die ihren Job verloren hat. Die Bereitschaft, die Beschränkungen einzuhalten, sinkt von Tag zu Tag. Kein Wunder: Auch wer die Nachrichten genau verfolgt, weiß nicht mehr, was im Augenblick gilt.

Diskutiert wird vor allem eine Frage: Wann wird was wieder geöffnet? Wann können wir wieder shoppen und ins Kino gehen? Das ist verständlich, aber gefährlich. Denn die Lage ist derzeit die schlimmste seit Ausbruch der Pandemie.

Das Contact-Tracing, die Rückverfolgung der Infektionsketten, funktioniert derzeit kaum. Die Impfungen laufen nur langsam an. Und: Die potenziellen Folgen der neuen Virusvariante B.1.1.7 für die Ausbreitung der Infektionen sind laut vielen Expertinnen und Experten katastrophal. Bis zu 60 Prozent infektiöser als das bisher bekannte Virus soll die englische Mutante sein; mit ihr drohen die Infektionszahlen zu explodieren.

Leider kennen wir nur ein einziges Mittel, um das Coronavirus einzudämmen: den harten Lockdown. In dieser Situation die Maßnahmen aufzuweichen wäre unverantwortlich.

Viel eher stellt sich die Frage, wie man die Regeln an die neue Variante anpassen und so das Virus in den Griff bekommen kann. Statt Lockerungen braucht es strengere Abstands- und Hygieneregeln sowie eine für B.1.1.7 besser geeignete Definition von Kontaktpersonen der Kategorie 1 – also jenen, die mit Infizierten zusammen gewesen sind und daher ein hohes Ansteckungsrisiko haben. Denn sonst wird uns die Kontrolle über das Virus völlig entgleiten – wie einst in Norditalien. (Oona Kroisleitner, 15.1.2021)