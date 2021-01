Dritter Sieg in Folge für Lazio. Foto: AP/ Andrew Medichini

Rom – Lazio Rom hat am Freitagabend einen prestigeträchtigen Sieg im "Derby della Capitale" gegen die AS Roma gefeiert. Die "Weiß-Blauen" setzten sich zum Auftakt der 18. Runde dank Treffern von Ciro Immobile (14.) und einem Doppelpack von Luis Alberto (23., 67.) vor leeren Rängen mit 3:0 durch. Lazio stieß mit dem dritten Sieg in Folge vorerst auf Rang sieben vor, der Rückstand auf den drittplatzierten Lokalrivalen wurde auf drei Punkte verkleinert.

Für die Roma gab es nach dem 2:2 gegen Inter im zweiten Topspiel in Folge keinen Sieg. (APA, 15.1.2021)