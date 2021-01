Eine der Expertenempfehlungen für die Regierung wird eine absolute FFP2-Maskenpflicht in geschlossenen Räumen sein. Foto: imago

Wien – Wie soll es in Österreich nach dem aktuell geltenden Lockdown, der am Papier bis 24. Jänner, also Sonntag in einer Woche, gilt, weitergehen? Was soll oder muss getan werden? Was soll oder muss verhindert werden? Fragen auf diese Antworten sucht die Regierung seit Freitagabend, und auch der heutige Samstag steht im Zeichen eines Gesprächsmarathons, an dessen Ende die Regierung entscheiden wird, was passiert. Sonntagvormittag, vermutlich um 11 Uhr, sollen die neuen Maßnahmen verkündet werden.

Kaiser erwartet Lockdown "bis weit in den Februar"

An Lockerungen ist angesichts der neuen Virusmutation nicht mehr gedacht, zeichnet sich schon nach dem Gespräch von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) mit den Landeshauptleuten ab, das bis tief in die Nacht dauerte. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) rechnete nach einem Treffen der Länder mit dem Kanzler mit der Verlängerung des Lockdowns "bis weit in den Februar hinein". Man sei einig, dass die Situation jetzt sehr angespannt ist. Für die von vielen erhofften Lockerungen sei das Risiko einer schnellen Ausbreitung der neuen Virusvariante zu groß, sagte Kaiser zur APA.

Heute, Samstagfrüh um 8 Uhr, hört sich die Regierungsspitze an, was Expertinnen und Experten für das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie halten.

7-Tage-Inzidienz 25 als Zielwert

Einer der Experten, die heute bei dem Gespräch dabei sind, ist Oswald Wagner, Vizerektor der Med-Uni Wien und Vorstand des Klinischen Instituts für Medizinische und Chemische Laboratoriumsdiagnostik, und für ihn ist ganz klar: "Der Lockdown muss jedenfalls verlängert werden, bis eine akzeptable 7-Tage-Inzidenz erreicht ist", sagte Wagner im Ö1-"Morgenjournal". Derzeit beträgt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den abgelaufenen sieben Tagen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern zwischen 130 und 150. "Das ist wesentlich zu hoch", sagt Wagner und nennt als Ziel 25. Das werde "wohl notwendig sein, bevor man aus wissenschaftlichen Gründen ein Lockdown-Ende empfehlen kann".

Denn mit der britischen Virusvariante B 1.1.7 sei eine neue Variable aufgetaucht, "die wir beachten müssen", warnt Wagner, denn diese Virusmutation sei wesentlich infektiöser und vermutlich schon deutlich weiter verbreitet als angenommen. Darum sei eine "Gleichklang in Europa notwendig und kein Alleingang Österreichs", fordert der Experte. Deutschland und Tschechien haben ihre Lockdowns ja bereits verlängert.

Weiterer Lockdown muss verhindert werden



Das Ziel der Maßnahmen beschrieb Oswald Wagner jedenfalls so: "Wir müssen von einem Punkt starten, dass wir sicher sein können, dass bis zum Greifen der Impfung kein weiterer Lockdown erforderlich ist."

Welche Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionen meint er? Wagner nennt "eine absolute FFP2-Maskenpflicht in geschlossenen Räumen", die "Erweiterung der Abstandsregel von einem auf zwei Meter" und regelmäßiges Durchtesten der gesamten Bevölkerung mit Schnelltest – das werde er der Regierung nahelegen.

Nach dem Expertengespräch sind um 10 Uhr die Sozialpartner dran mit ihren Wünschen und Forderungen für die weitere Pandemiebekämpfung. (nim, 16.1.2021)