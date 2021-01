Foto: imago images/ZUMA Wire

Die Los Angeles Lakers haben ihre Siegesserie in der NBA ausgebaut und auch das Heimspiel gegen die New Orleans Pelicans gewonnen. Nach zuletzt vier Auswärtssiegen in Serie bezwang der Meister mit Basketball-Superstar LeBron James die Pelicans am Freitagabend in der eigenen Halle 112:95. Mit nun elf Siegen sind die Lakers das derzeit beste Team der Liga.

Nach einer Pause von einer Woche, da drei Partien coronabedingt ausgefallen waren, kamen auch die Boston Celtics wieder zum Einsatz und feierten einen 124:97-Sieg gegen die Orlando Magic. Das Team aus der Ostküsten-Metropole hat nach dem achten Erfolg derzeit die beste Siegquote in der Eastern Conference. Auch für die Celtics war es der fünfte Sieg en suite.

Die Milwaukee Bucks setzten sich knapp 112:109 gegen die Dallas Mavericks durch. Giannis Antetokounmpo steuerte 31 Punkte und neun Rebounds zu dem Erfolg bei. (APA, 16.10.2021)

NBA-Ergebnisse vom Freitag:

Utah Jazz – Atlanta Hawks 116:92,

Boston Celtics – Orlando Magic 124:97,

Cleveland Cavaliers – New York Knicks 106:103,

Milwaukee Bucks – Dallas Mavericks 112:109,

Oklahoma City Thunder – Chicago Bulls 127:125 n.V.,

Los Angeles Lakers – New Orleans Pelicans 112:95,

Sacramento Kings – Los Angeles Clippers 100:138