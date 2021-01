Hast du gewusst, dass das Bluetooth-Logo aus zwei Runen-Zeichen besteht? Gibt es Schriften, die noch nicht entziffert wurden? Diese und viele weitere Fragen werden in diesem spannenden Sachbuch-Comic beantwortet. Im Stil einer Graphic Novel, prall gefüllt mit Informationen zu weit über 100 Schriften, erzählt der Autor mit viel Humor über deren Entstehung und Verbreitung. Unglaublich, wie viele Arten von Zeichen es auf der Welt gab und gibt! Da wird dir beim Lesen fast schwindelig. Die Menschen wollten schon immer ihre Gedanken festhalten. Und heute kannst du eine Nachricht am Handy in der steinalten Keilschrift oder sogar in Klingonisch tippen und mit einem einzigen Emoji ganz viel ausdrücken. :) (red, 16.1.2020)

Vitali Konstantinov, "Es steht geschrieben. Von der Keilschrift zum Emoji". € 25,70 / 80 Seiten. Gerstenberg, Hildesheim 2020. Ab 10 Jahren. Foto: Gerstenberg