Nach seiner vierten Kehlkopfoperation wird der burgenländische Landeshauptmann am Montag aus dem Universitätsklinikum Leipzig entlassen

Hans Peter Doskozil, sein Operateur Andreas Dietz und seine Verlobte Julia Jurtschak Foto: Bgld. Landesmedienservice

Der burgenländische SP-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil wird, früher als geplant, schon am Montag das Krankenhaus verlassen. Im Universitätsklinikum in Leipzig hatte er sich bereits zum vierten Mal einer Kehlkopfoperation unterziehen müssen. "Der Eingriff", so teilte er seinem Büro mit, "ist nach Angaben meiner Ärzte gut verlaufen, der Heilungsprozess entwickelt sich sogar besser als erhofft."

Die Untersuchung des Gewebes habe auch nochmals bestätigt, "dass es sich bei dieser seltenen Beeinträchtigung der Knorpelstruktur des Kehlkopfgerüstes um eine gutartige Erkrankung handelt, die mit einer entsprechenden Nachbehandlung zur Gänze wieder in den Griff zu bekommen ist".

Diese entsprechende Nachbehandlung werde er nun daheim, "in der gewohnten heimatlichen Umgebung" in Angriff nehmen. Und nur diesbezüglich seine Stimme erheben. Wie lange der burgenländische Landeshauptmann sich schonen muss, hängt vom Therapieerfolg ab. Bis zur vollständigen Genesung wird, wie schon im Frühjahr, Vize-Landeshauptfrau Astrid Eisenkopf Doskozil vertreten. (Wolfgang Weisgram, 16.1.2021)