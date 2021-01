Der Nachrichtendienst Signal hat zurzeit mit weltweiten Verbindungsproblemen zu kämpfen. Grund für die Ausfälle dürfte der große Ansturm auf den Messenger sein. Seit Montag haben sich fast 9 Millionen neue Nutzer für den Non-Profit Chatdienst angemeldet. Für den Zuwachs ausschlaggebend war unter anderem laut gewordene Kritik an Whatsapps Datenschutzrichtlinien und Empfehlungen von Elon Musk und Edward Snowden.

Ausfall

Signal-Nutzer stoßen zurzeit auf Probleme beim Senden und Empfangen von Nachrichten und erhalten etwa Fehlermeldungen, wie: "Verbindung getrennt, überprüfe deine Verbindung". Auch die Desktop-Version scheint außer Betrieb zu sein. Auf Twitter hat Signal das Problem bereits angesprochen und verspricht eine zügige Lösung. Das Unternehmen arbeite auf Hochtouren, um benötigte Kapazitäten zur Verfügung zu stellen.

Neuanmeldungen überstiegen Erwartungen

Laut Signal habe man in der letzten Woche täglich neue Server hinzugeschalten, um den rapide wachsenden Nutzerzahlen standzuhalten. Am Freitag reichten die Bemühungen jedoch nicht und der neugewonnene Traffic „überstieg selbst unsere optimistischsten Erwartungen“, so der Non-Profit-Messenger. Mobile-App Analysefirma Sensor Tower berichtet, dass Signal zwischen dem 5. und dem 12. Jänner über 17.8 Millionen Mal heruntergeladen wurde. In der Woche zuvor waren es lediglich 285.000 gewesen. (hsu, 16.01.2021)