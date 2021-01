Die Kitz-Frage. Foto: APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

Die Entscheidung über eine Durchführung der Hahnenkammrennen der alpinen Ski-Herren in der kommenden Woche in Kitzbühel wird am Sonntag nach dem Herren-Slalom in Flachau fallen. Dies sagte FIS-Herren-Chefrenndirekor Markus Waldner am Samstag im ORF-TV. Die Tendenz geht in Richtung Abhaltung der Rennen.

Im Bezirk Kitzbühel finden nach Bekanntwerden der 18 Verdachtsfälle auf die britische Coronavirus-Mutation in Jochberg derzeit PCR-Testungen statt. Damit will man einen Überblick über das Infektionsgeschehen in Hinblick auf die geplanten Hahnenkammrennen erlangen. Das erste Abfahrtstraining in Kitzbühel ist für Dienstag oder Mittwoch geplant. (APA, 16.1.2021)