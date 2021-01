Das faltbare Display soll dem des Samsung Galaxy Z Flip ähneln. Foto: afp

Apple scheint an einem faltbaren iPhone zu arbeiten. Wie Bloomberg berichtet, hat der Technologieriese aus Cupertino bereits einen ersten Prototyp für einen faltbaren Bildschirm entwickelt. Ein finales Klapp-iPhone ist jedoch noch Gegenstand ferner Zukunft. Schon dieses Jahr soll aber die Touch-ID für iPhones zurückkehren. Der benötigte Fingerabdruck-Scanner wird zurzeit unter dem Display getestet.

Faltbares Display

Der Prototyp des faltbaren Apple-Displays ist Berichten zufolge ähnlich, wie die der Konkurrenten Samsung oder Motorola. Zum Einsatz kommt dabei einen kaum sichtbares Scharnier. In seiner aufgeklappten Version soll das iPhone so groß wie das iPhone Pro Max sein, also 6,7 Zoll. Bis zum faltbaren Endprodukt dürfte es jedoch noch mehrere Jahre dauern, zurzeit soll Apple lediglich am Bildschirm arbeiten.

Touch-ID-Comeback

Mit der Touch-ID soll ein Feature zurrückkehren, das weitaus dringender benötigt wird, als die Faltbarkeit eines Smartphones. Da die meisten Nutzer aufgrund der Pandemie Gesichtsmasken tragen müssen, wird die Entsperrung der Geräte mittels Face-ID in vielen alltäglichen Situationen unbrauchbar. Laut Bloomberg arbeite Apple nun an der Implementierung eines Fingerabdruck-Sensors unter dem Display. Wann das Comeback der Touch-ID gefeiert werden kann, steht noch nicht fest, laut Bloomberg werde es jedenfalls für 2021 getestet.

iPad Pro und Einsteiger-Modell

Auch sei das Ende für den Lightning-Anschluss für manche zukünftigen iPhone-Modelle im Gespräch. Für 2021 sind laut Bloomberg außerdem ein neues iPad Pro mit Mini-LED-Display und ein dünneres Einsteiger-iPad-Modell geplant. (red, 16.01.2021)