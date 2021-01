In dieser Galerie: 4 Bilder An die 25.000 Menschen wurden zu den Protesten erwartet, am Samstag waren es etwas mehr als 10.000. Foto: Der Standard / Christian Fischer Die linke Gegendemo war zuerst in der Wiener Innenstadt, einige Aktivisten blockierten dann den Ring. Foto: APA / Roland Schlager Egal ob Rechtsextreme, Verschwörungstheoretiker, Esoteriker oder Maßnahmenkritiker: Sie alle vereinten sich unter dem Banner "Kurz muss weg!". Foto: APA / Roland Schlager Auch zahlreiche Falschinformationen zu den Corona-Impfungen wurden verbreitet. Foto: Der Standard / Christian Fischer

Der in der "Querdenker"-Szene angekündigte "Tag der Befreiung" ist am Samstag nicht wie erhofft von der Bühne gegangen. Die acht Sternenmärsche zum Veranstaltungsort am Wiener Heldenplatz wurden seitens der Anmelder bereits im Vorfeld abgesagt, von den anfangs erwarteten mehreren Zehntausend Teilnehmern war man weit entfernt. Dennoch demonstrierten rund 10.000 Menschen in der Wiener Innenstadt gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung: Ohne Maske und ohne Abstand.

Obwohl die Polizei im Vorfeld angekündigt hatte, dass Verstöße gegen die Corona-Regeln "nicht toleriert und konsequent angezeigt" werden, schritt sie bei weitem nicht in allen Fällen ein. Auf Twitter hieß es am Samstag Abend, dass wegen Verstößen gegen Corona-Regeln 242 Identitäten festgestellt und bisher 156 Anzeigen erstattet worden seien. Aufgelöst habe man die Veranstaltung "aus Gründen des Verhältnismäßgkeitsprinzips und polizeitaktischen Gründen" nicht.

Weiters habe es drei Festnahmen wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, 17 Festnahmen nach dem Verwaltungsstrafgesetz, 14 Anzeigen wegen strafrechtlicher und 296 Anzeigen wegen verwaltungsrechtlicher Delikte gegeben, heißt es in dem Tweet der Polizei. Welche Art von Verwaltungsübertretungen den Anzeigen zugrunde liegen ist unklar.

Ein Sprecher des Innenministeriums erklärte auf die Frage, warum man tausende Demonstranten ohne Maske und Abstand durch die Innenstadt ziehen lässt, ohne einzuschreiten: "Das kann man nur gleich beim Zustrom oder am Ende der Veranstaltung machen." Wie DER STANDARD aus Kreisen des Innenministerium erfuhr, herrscht dort große Unzufriedenheit mit dem Einsatz der Wiener Polizei. Dieser soll evaluiert werden. Die Richtlinie, die Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) vor über einer Woche präsentiert hatte, wurde offensichtlich von den Beamten kaum angewandt.

Neonazis, Strache und die FPÖ

Wie bereits bei vergangenen Demonstrationen der "Querdenker"-Szene beteiligten sich auch dieses Mal Rechtsextreme: Das Innenministerium bestätigte dem STANDARD, dass der bekennende und mehrfach wegen NS-Wiederbetätigung verurteilte Neonazi Gottfried Küssel "mit zwei Bussen voll mit Gefolgsleuten aus Oberwart" angereist war. Mit dabei alte Kameraden "aus dem Kreis der Vapo" (Volkstreue außerparlamentarische Opposition). Küssel gründete die Vapo 1986, veranstaltete mit ihr Wehrsportübungen und Kundgebungen und trat für die Wiedereinführung er NSDAP als Wahlpartei ein.

Auch der Chef der österreichischen Identitären und ihrer rechtsextremen Nachfolgeorganistation Martin Sellner nahm mit einer Gruppe aus zirka 20 Gleichgesinnten an der Demonstration teil. Bei ihrer Ankunft spannten sie ein "Kurz muss weg"-Banner auf, woraufhin sie vom Publikum und dem Redner auf der Bühne mit Applaus begrüßt wurden. Daneben spannten sie – in Anspielung auf das unter Rechtsextremen gängige Narrativ eines vermeintlichen "Bevölkerungsaustausches" – ein zweites Banner mit der Aufschrift "Großer Austausch, great Reset" auf.

Auch Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache sprach mit den Demo-Organisatoren. Foto: APA / Georg Hochmuth

Wie bereits via Facebook angekündigt, war auch Heinz-Christian Strache auf der Demonstration und suchte die Nähe zu den Organisatoren. Ebenso sein Ex-Parteikollege FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz. Auf die Frage, ob er auch als Redner auftreten würde, sagte Schnedlitz: "Heute nicht, wird aber bestimmt noch kommen!" Mehrere FPÖ-Politiker hatten im Vorfeld der Demonstration erklärt, dass sie die Proteste unterstützen.

Auch AfD-Abgeordneter sprach

Neben amtsbekannten Rechtsextremen war die Menge bunt gemischt: Impfgegner, Esoteriker und Verschwörungsgläubige tummelten sich mit jenen, die mit Nazis nichts zu tun haben wollen. So sagte eine Frau, die im Beruf Wirtin ist, dass sie nichts dafür könne "wenn ein oder zwei Nazis dabei sind". Sie demonstriere gegen das von der Bundesregierung verursachte Chaos.

Dennoch wurden Banner und Reden mit den absurdesten Behauptungen bejubelt: So sprach der deutsche AfD-Abgeordnete Hansgeorg Müller vom notwendigen Umbau unseres "Systems" in eine Rätedemokratie. Der deutsche Verfassungsschutz sei die "Stasi 2.0". Überhaupt sahen sich alle Redner als Opfer einer angeblichen "Corona-Diktatur". Ein Redner am Heldenplatz verbreitete Falschinformationen wie etwa, dass der Corona-Impfstoff die DNA verändern würde. Die Impfkampagnen seien "erpresserisches Verhalten der Großmächte". Diese angebliche Großmächte wollten schon immer eine bestimmte Substanz den Menschen verabreichen um sie "gleichzuschalten". Beifall der Menge.

Gegen 14.30 Uhr vereinigten sich die beiden Kundgebungen vom Maria-Theresien- und vom Heldenplatz zu einem etwa 10.000 Teilnehmer starken Zug, der den Ring gegen der Fahrtrichtung entlang zog. Rund eine Stunde später wurde die Demo wegen einer linken Blockade am Stubenring gestoppt. Mehrere Gegendemonstranten setzten sich auf die Fahrbahn.

Gegendemonstranten eingekesselt

Als sich der Demozug kurz nach 16 Uhr näherte, skandierten die linken Aktivisten: "Wir impfen euch alle!". Die Polizei trug die Sitzblockierer daraufhin weg, kesselte sie ein und stellte ihre Identitäten für Anzeigen fest. Fünf Personen wurden außerdem festgenommen, vier weil sie sich nicht ausweisen konnten, eine weitere wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt, sagt ein Polizeisprecher.

Es kam auch zu einem gewaltsamen Übergriff. Ein Journalist wurde von einem Demonstranten angegriffen und geschlagen, wie Augenzeugen und der Betroffene selbst berichten. Da er mit Helm und Schutzweste ausgestattet war, konnten schlimmere Verletzungen vermieden werden – trotz Schlägen ins Gesicht. Laut dem Betroffenen ging die Polizeisondereinheit Wega dazwischen und der Journalist brachte zum Ausdruck, dass er Anzeige erstatten möchte. Seine Daten seien aufgenommen worden. Bei der Wiener Polizei will man auf Anfrage des STANDARD nichts von dem Vorfall wissen. Wegen bereits vermehrter Übergriffe auf Journalisten am Rande der "Querdenker"-Demos stellte die Polizei Wien extra zwei Kontaktbeamte für Medienschaffende zur Verfügung.

Gegen 18 Uhr wurde die Demonstration schließlich von der Veranstalterin beendet. Die Polizei beobachtet weiterhin wohin sich die nach wie vor tausenden Demonstranten verteilen. In den öffentlichen Verkehrsmitteln waren zahlreiche Personen ohne Maske unterwegs, auch kleinere gewaltbereite rechte Gruppen streunten am Samstagabend noch durch die Innenstadt. (Laurin Lorenz, Colette M. Schmidt, Johannes Pucher, 16.1.2020)