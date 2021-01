Chelsea kann doch noch gewinnen. Foto: AP/Hewitt

Der FC Chelsea hat in der englischen Premier League einen ersten Schritt aus der Krise gemacht. Im kleinen Londoner Derby beim abstiegsbedrohten FC Fulham setzten sich die Blues in Überzahl mit 1:0 (0:0) durch. Der hochambitionierte Ex-Meister siegte erstmals nach drei erfolglosen Ligaspielen und erst zum zweiten Mal seit Anfang Dezember.

Mason Mount erzielte in der 78. Minute das entscheidende Tor für Chelsea, das wieder auf den siebten Tabellenplatz kletterte. Kurz vor der Pause sah Fulhams Antonee Robinson nach einem groben Foul an Azpilicueta die Rote Karte (44.). Erst in der Schlussphase gelang den drückend überlegenen Gästen das Siegtor. Der deutsche Teamkicker Timo Werner, der in der Nachspielzeit eine Großchance ausließ, hatte am vergangenen Sonntag beim 4:0 im FA Cup gegen den Viertligisten FC Morecambe nach 827 Minuten seine Torflaute beendet.

Leicester 2:0 gegen Southampton

Leicester City hat sich in der englischen Fußball-Premier-League zumindest für einen Tag auf den zweiten Tabellenplatz verbessert. Der Arbeitgeber des nicht eingesetzten Ex-ÖFB-Teamkapitäns Christian Fuchs feierte in der 19. Runde gegen den von Ralph Hasenhüttl gecoachten Southampton FC einen 2:0-Heimerfolg und rückte bis auf einen Zähler an Leader Manchester United heran, der am Sonntag im Schlager beim drei Zähler dahinter liegenden Dritten Liverpool gastiert.

James Maddison (37.) brachte sein Team am Samstagabend im King Power Stadium auf die Siegerstraße, Harvey Barnes (95.) sorgte spät für die endgültige Entscheidung. Fuchs stand bei den Hausherren nicht im Kader. Die sind nun bereits fünf Ligapartien unbesiegt und haben dabei drei Siege geholt. Southampton fiel auf Rang acht zurück. Den "Saints", die von den jüngsten sechs Spielen nur jenes zuletzt gegen Liverpool (1:0) gewonnen haben, fehlen sieben Zähler auf die Ligaspitze. (sid, APA, 16.1.2021)