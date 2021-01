Der Norweger geht als Führender in den zweiten Durchgang. Dahinter wollen Überraschungsmann Fabio Gstrein, Manuel Feller und Marco Schwarz um den Sieg mitreden

Aktuell ist der Norweger Foss-Solevaag noch der Strich durch die ÖSV-Rechnung. Foto: APA/BARBARA GINDL

Im ersten Durchgang des zweiten Slaloms in Flachau stemmte sich Sebastian Foss-Solevaag in die Pole Position. Der Norweger legte die beste Zeit in den Schnee. Dahinter folgt eine ÖSV-Überraschung: Fabio Gstrein (+ 00.27) fuhr mit Startnummer 18 die zweitbeste Zeit und könnte für sein bestes Weltcupergebnis sorgen. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Vortagessieger Manuel Feller (+ 00.29) und der Kärntner Marco Schwarz (+ 00.34) Der zweite Durchgang startet um 13.30 Uhr (live ORF eins).

Der überraschend beste Österreicher Gstrein war noch nie so weit vorne platziert, wie es mit seinem Nervenkostüm aussehe, könne er daher nicht sagen, erklärte er im ORF-TV. Feller blickte auf einen "passablen ersten Durchgang" zurück, er habe versucht, nicht zu überpowern. "Ich habe heute gleich besser reingefunden. Es ist um die Spur aggressiver geworden, aber die Piste ist in einem perfekten Zustand", sagte Schwarz.

Michael Matt hat als Elfter nach 50 Läufern 0,92 Rückstand, Adrian Pertl und Johannes Strolz als ex aequo 26. 1,48. Marc Digruber verpasste die Qualifikation für den zweiten Durchgang, Christian Hirschbühl schied aus. Ebenso wie der Franzose Clement Noel, am Samstag Zweiter, und der Deutsche Linus Strasser, im ersten Rennen Fünfter. Damit bietet sich dem ÖSV-Duo Feller/Schwarz die Chance, sich im Disziplinweltcup weiter abzusetzen. (red/APA, 17.1.2021)

Ergebnisse des zweiten Weltcup-Slaloms der alpinen Ski-Herren am Sonntag in Flachau (Kitzbühel-Ersatzrennen) – 1. Durchgang:

1. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 53,50

2. Fabio Gstrein (AUT) 53,77 +0,27

3. Manuel Feller (AUT) 53,79 +0,29

4. Marco Schwarz (AUT) 53,84 +0,34

5. Loic Meillard (SUI) 53,85 +0,35

6. Henrik Kristoffersen (NOR) 54,01 +0,51

7. Luca Aerni (SUI) 54,10 +0,60

8. Alexis Pinturault (FRA) 54,18 +0,68

9. David Ryding (GBR) 54,31 +0,81

10. Alexander Choroschilow (RUS) 54,38 +0,88

11. Michael Matt (AUT) 54,42 +0,92

12. AJ Ginnis (GRE) 54,50 +1,00

13. Kristoffer Jakobsen (SWE) 54,52 +1,02

14. Jean-Baptiste Grange (FRA) 54,59 +1,09

15. Simon Maurberger (ITA) 54,60 +1,10

weiter:

26. Adrian Pertl (AUT) 54,98 +1,48

. Johannes Strolz (AUT) 54,98 +1,48

Nicht für 2. Durchgang qualifiziert: 34. Marc Digruber (AUT) 55,36 +1,86

Ausgeschieden im 1. Durchgang: Christian Hirschbühl (AUT), Linus Straßer (GER), Clement Noel (FRA)

