"Man kann es ihnen nicht ganz verdenken, denn es geht den beiden wie den Zusehern: Die Hausgemeinschaft mit ihren ewigen Sesselkreisen ist nervig hoch zehn. Sehr viel Energie verpufft beim Ordnen von Gefühlen und Bestimmen der Aura. Jedem Einzelnen möchte man irgendwann ein Räucherstäbchen reinrammen – vor allem wenn larmoyantes Schwäbeln ertönt", schreibt Birgit Baumann im TV-Tagebuch des STANDARD. "Am besten betrachtet man das bunte Volk als Satiretruppe, dann wird der Blick milder. Nicht recht gelingen will das allerdings bei der Mördersuche, die ist so gediegen, dass man sie sich nicht schönreden kann."