In dieser Galerie: 2 Bilder Felix Leitner ist fast ganz oben. Foto: AFP/SCHWARZ Hauser vergibt den Spitzenplatz. Foto: AFP/Schwarz

Oberhof – Mit einer kleinen Unachtsamkeit im Finish hat sich Biathletin Lisa Hauser hat am Sonntag um den vierten Weltcup-Stockerlplatz in Serie gebracht. Nach dem letzten Schießen des Massenstart-Bewerbs von Oberhof kam die Tirolerin an dritter Stelle liegend zu Sturz und fiel schließlich noch auf Platz zwölf, 33,4 Sekunden hinter Siegerin Julia Simon aus Frankreich zurück. Bei den Männern schaffte Felix Leitner als Massenstart-Zweiter erstmals den Sprung auf ein Weltcup-Podest.

Leitner blieb beim ersten Saison-Podestplatz der ÖSV-Herren wie sein fünftplatzierter Kollege Simon Eder am Schießstand makellos und musste sich zum Abschluss in Thüringen nur dem Norweger Tarjei Bö um 3,6 Sekunden geschlagen geben. Das Podest komplettierte der Schweizer Simon Weger. Sein bisher bestes Ergebnis hatte der 24-jährige Tiroler mit Rang vier in der Verfolgung von Oslo im März 2019 verbucht. Auch für Eder bedeutete Rang fünf das beste Saison-Ergebnis. Als 18. der Gesamtwertung ist er weiterhin bester Österreicher, Leitner liegt auf Platz 23.

Glücklich

"Ich bin überglücklich, dass ich als Zweiter ins Ziel gekommen bin, das hätte ich mir nie erwartet", jubelte Leitner. "Zwei Tage nach dieser schlechten Staffel treffen Simon und ich alles. So schnell kann es gehen, es ist ein Wahnsinn!"

Es stellten sich also doch noch Spitzenplätze für die männlichen Skijäger an diesem Wochenende ein. Im Sprint war Leitner als Bester 19. gewesen, die Staffel hatte nach einer katastrophalen Leistung am Schießstand mit Platz 15 geendet.

Nerven bewahrt

Am Sonntag fielen bei Leitner und Eder jeweils alle 20 Scheiben. Nach drei Schießserien hatte sich die Spitzengruppe auf sechs Aktive dezimiert, darunter auch Leitner und Eder, die auch im abschließenden Stehend-Anschlag Nerven bewahrten. Anders Bö, der mit einem Fehlschuss in die Strafrunde musste, sich aber auf seine läuferischen Qualitäten im Finish verlassen konnte. In diesem hatte der fast 38-jährige Eder gegen die deutlich jüngere Konkurrenz keine Chance und wurde letztlich noch von Lukas Hofer geschluckt.

"Heute haben wir uns, glaube ich, selbst überrascht", war Eder dennoch äußerst zufrieden. "Nach den Auftritten bei den letzten fünf Rennen konnten wir nicht damit rechnen, dass wir heute ein Stockerl und einen Top-5-Platz schaffen. Aber genau solche Rennen schmecken am besten und das gibt uns natürlich einen Riesen-Auftrieb für die restliche Saison." (APA, 17.1.2021)

Ergebnisse Biathlon-Weltcup in Oberhof vom Sonntag:

Männer, Massenstart (15 km):

1. Tarjei Bö (NOR) 37:41,9 (0 Schießfehler)

2. Felix Leitner (AUT) +3,6 Sek. (0)

3. Benjamin Weger (SUI) +7,8 (0)

4. Lukas Hofer (ITA) +12,5 (2)

5. Simon Eder (AUT) +12,7 (0)

6. Matwej Jelissejew (RUS) +20,1 (1)

7. Johannes Thingnes Bö (NOR) +27,4 (4).

Weiter:

28. David Komatz (AUT) +3:04,2 Min. (3)

Weltcupstand nach 13 Rennen:

1. J.T. Bö 618 Punkte

2. Sturla Holm Laegreid (NOR) 564

3. T. Bö 511.

Weiter:

18. Eder 266

23. Leitner 170

29. Komatz 138

35. Julian Eberhard 99

55. Harald Lemmerer (alle AUT) 25