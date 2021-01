Herren-Weltcup-Slalom am 26. Jänner in Schladming bestätigt.

Der Internationale Skiverband (FIS) hat am Sonntag nach einer Schneekontrolle den Herren-Weltcup-Slalom am 26. Jänner in Schladming bestätigt. Das "Nightrace" auf dem Zielhang der Planai wird heuer zum 24. Mal stattfinden, wegen der Coronavirus-Pandemie aber erstmals ohne Zuschauer. Im Vorjahr gewann der Norweger Henrik Kristoffersen vor dem Franzosen Alexis Pinturault und dem Schweizer Daniel Yule. (APA, 17.1.2021)