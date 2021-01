Astrid Ebenführer

19.40 REPORTAGE

Re: Die letzten Schwammtaucher – Die Insel Kalymnos im Wandel Über Jahrhunderte war die griechische Insel Kalymnos eine Hochburg der Schwammtaucher. Heute sterben die Schwämme im Mittelmeer. Verantwortlich dafür sind Umweltverschmutzung und Klimaerwärmung.

Bis 20.15, Arte

20.15 THEMENMONTAG

Kitzbühel und die Deutschen Viele deutsche Gäste kommen nur um das Renn-Wochenende und zur absoluten Hochsaison her. Und die Gemeinde verteidigt Baugenehmigungen, selbst wenn bei den Immobilienpreisen Alteingesessene weichen müssen. Ab 21.05 Uhr widmet sich Isabel Gebhardt Kitzbühel und den Reichen, ab 21.55 Uhr folgt Das große Schweigen: Wie Ischgl versucht, Image und Wintersaison zu retten. Ab 22.50 Uhr wird über Skifahren um jeden Preis: Sollen Österreichs Pisten gesperrt werden? diskutiert.

Bis 23.40, ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema Christoph Feurstein präsentiert folgende Beiträge: Angst vor der neuen Virusmutation. / Armutsfalle Corona. / Lockdown – Schönheitseingriffe boomen. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag David Schalkos neuer Roman Bad Regina. / Kunstkrimi um Gustav Klimts Gemälde Bildnis einer Frau. / Fuchs im Bau von Regisseur Arman T. Riahi über die Schwächen der Haft- und Arbeitsbedingungen im Strafvollzug. / Die Schönheit ist ein wildes Tier: Dokumentation über Kunst und Ästhetik. Bis 0.00, ORF 2

23.50 DOKUMENTARFILM

Black Mother In einer Collage aus verschiedensten Filmmaterialien – von 16 mm über VHS bis hin zu digitalen Aufnahmen – entwirft der Film von Khalik Allah ein interessantes Porträt der (post)kolonialen schwarzen Identität Jamaikas. Bis 1.05, Arte

Foto: Dogwoof Ltd.

1.05 JUGENDDRAMA

Somewhere in Tonga (D 2017, Florian Schewe) Der Sozialarbeiter Wolski (Sascha Alexander Gersak) will den jugendlichen drogensüchtigen Straftäter Marcel (Luis Pintsch) im Süd seeparadies Tonga zu einem besseren Menschen machen. Doch dieser will sich nicht helfen lassen, die Situation eskaliert. Basiert auf einer wahren Geschichte. Bis 2.45, Arte

Foto: zero one film, yannick bonica