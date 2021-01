Sheffield – Tottenham ist in der englischen Fußball-Premier-League zumindest für wenige Stunden an die vierte Stelle vorgestoßen. Die Londoner feierten am Sonntag einen 3:1-Auswärtssieg gegen Sheffield United, die Tore erzielten Serge Aurier (5.), Harry Kane (40.) und Tanguy Ndombele (62.). Für das abgeschlagene Schlusslicht traf David McGoldrick (59.). (APA, 17.1.2021)