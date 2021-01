In dem kleinen Mann aus New York trafen Genie und Wahnsinn auf einen willigen Wirt – einer der bedeutsamsten Produzenten des Pop er starb hinter Gittern

Phil Spector in den späten 1980ern. Der berühmte und berüchtigte Musikproduzent ist mit 81 Jahren im Gefängnis gestorben. Foto: AP

Am Ende musste er ein Spiegelbild erblicken. Wie Hyänen belagerten die Gerichtsreporter Phil Spector. Sie sahen eine alten Mann auf der Anklagebank, der groteske Perücken trug und in einer Parallelwelt zu leben schien. Die Wirklichkeit holte ihn ein, als er 2009 wegen Mordes zu 19 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden war. Knapp 70 war er da.

50 Jahre zuvor war er selbst Gerichtsreporter gewesen, hatte blutige Chroniken geschrieben, sich dann aber seiner großen Liebe zugewandt: der Musik. Dort stieg er in einsame Höhen hoch, die seinen Fall ein halbes Jahrhundert später so tief erscheinen ließen.

Phil Spector war eine der wichtigsten Figuren der Popmusik des 20. Jahrhunderts. Er wurde "Amerikas Antwort auf Mozart" genannt. Spector produzierte Hits, die zum Weltkulturerbe zählen; er schuf mit Wall of Sound eine eigene Ästhetik und erfand und definierte den Beruf des Musikproduzenten wie niemand vor ihm: Er benützte die technischen Möglichkeiten des Studios wie ein Instrument. Das war revolutionär.

Beatles, Cohen, Ronettes

Er produzierte die Ronettes, die Beatles, John Lennon, George Harrison, Leonard Cohen, Ike and Tina Turner oder die Ramones. Spector war ein genialer Visionär mit einer schweren Beeinträchtigung auf zwischenmenschlicher Ebene. Das äußerte sich in einem für Amerika oft so typischen Waffenfetischismus, der sein Schicksal 2009 besiegeln sollte. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er die Schauspielerin Lana Clarkson 2003 erschossen hat. Nun ist auch Phil Spector gestorben.

Harvey Phillip Spector wurde am 26. Dezember 1939 als Kind jüdischer Migranten in der New Yorker Bronx geboren. Er war neun als sein Vater Suizid beging, die Mutter zog dann mit ihm nach Kalifornien. Der Verlust des Vaters soll den Jungen massiv getroffen haben. Der Titel seines ersten Hits lautete To Know Him Was To Love Him und war eine Variation der Grabsteininschrift seines Vaters.

Phil Spector mit den Teddy Bears (ganz rechts: Spector) Bertrand VDM

Der Song für die Teddy Bears schoss den gerade 19-jährigen in der euphorische Aufbruchsstimmung der explodierenden Jugendkultur in den Pophimmel. 1961 gründete er mit Lester Sill das Label Philles und wurde zu Amerikas jüngstem Labelchef. Zurück in New York arbeitete er mit den Songwritern des Brill Building zusammen und landete mit Gene Pitneys He’s A Rebel 1962 einen Nummer-eins-Hit.

Im Jahr darauf übernahm er die Produktion einer Girl-Group, die bis dahin als Darling Sisters auftraten: Spector nannte sie The Ronettes und produzierte ihnen Hits. Als Adept von Richard Wagners Bombast deutete er Rockmusik als orchestrierten Wahnsinn. Bis zu 40 Mikros verwendete er im Gold Star Studio in Los Angeles, um mit der Wrecking Crew gerufenen Studio-Belegschaft seinen Wall of Sound zu errichten, den er am liebsten im Mono-Verfahren festhielt.

Dutzende Singles entstanden so. Die Ronettes wurden weltberühmt mit Songs wie Walking In The Rain, Be My Baby oder Baby, I Love You. Das waren Minidramen, denen Spectors spektakuläre Produktionen eine enorme Wirkmacht verlieh.

Weltkulturerbe: Be My Baby – The Ronettes. Unodel53

Derselben Behandlung unterzog er Gruppen wie The Crystals, denen er Songs wie Da Doo Ron Ron oder Then He Kissed Me maßschneiderte; Teenagerdramen, die mit den Licht- und Schattenzuständen der ersten Liebe balancierten. Ähnliches tat er mit den Righteous Brothers. Deren Herzausreißer You’ve Lost That Lovin’ Feeling wurde so oft im US-amerikanischen Radio gespielt wie bis heute kein anderes Lied.

Was Spector angriff, wurde zu Gold. Sonny Bono lernte von ihm Studiotechnik, einer der ersten Jobs von Cher war es, im Chor der Ronettes Be My Baby zu singen. 42 Mal ließ er den Song einspielen, bis das Ergebnis dem Meister zusagte. Spector galt als herrsicher Perfektionist, als Ego- und Monomane. Er fuhr Rolly Royce, trug Hemden mit Pluderärmel und tyrannisierte Studiomusiker.

Ike & Tina Turner: River Deeep, Mountain High. tinaturnerfan84

Trends im Pop sind aber kurz- und schnelllebig, das bekam sogar Phil Spector zu spüren. Als er 1966 mit River Deep, Mountain High für Ike & Tina Turner sein Meisterwerk schuf, kam er damit gerade einmal mit einer Single in die Charts – und das nur in England.

Imagine

1968 heiratete er die Lead-Sängerin der Ronettes, Veronica Bennett alias Ronnie Spector. Nach vier Jahren floh sie aus dem Haus, wo Spector sie wie eine Gefangene gehalten haben soll. Das Paar adoptierte drei Kinder, darunter ein Zwillingspaar, das Spector seiner Frau als "Geburtstagsgeschenk" präsentierte; 1974 wurde die Ehe geschieden. In den Jahren davor feierte Spector ein Comeback als Produzent. Er vollendete zum Missvergnügen von Paul McCartney das finale Beatles-Album Let It Be, produzierte George Harrisons Nummer-eins-Album All Things Must Pass, John Lennons Solodebüt sowie die Hit-Single Imagine.

Kurz lag gar das Schicksal des Martin Scorsese in Spectors Händen: Der Regisseur hatte für seinen Film Mean Streets ungefragt Be My Baby verwendet, John Lennon soll Spector darauf hingewiesen haben. Spector hätte Scorsese mit einer Klage wohl ruiniert. Man einigte sich darauf, das Scorsese weiterhin Spectors Musik verwenden würde, wenn aus ihm ein berühmter Regisseur würde – das hat sich für beide ausgezahlt.

Leonard Cohen – Don't Go Home With Your Hard-On LeonardCohenVEVO

1974 hatte er einen schweren Autounfall, bei dem er beinahe frühzeitig für tot erklärt worden wäre. Spector erlitt schwere Kopfverletzungen und trug fortan Perücken. 1977 nahm er Leonard Cohens Album Death Of A Lady’s Man auf, dabei soll er Cohen die Pistole an den Hals gesetzt haben und das Album im Alleingang nach seinen Vorstellung produziert haben, mehr als einmal soll er im Laufe seiner Karriere in die Studiodecke geschossen haben. Auch die Ramones sollen das erlebt haben, als er 1979 ihr Album End of The Century produzierte.

Wilsons großes Vorbild

Danach verschwand er fast 20 Jahre von der Bildfläche, wurde zum Mythos. Als er in den Nullerjahren wieder auftauchte arbeitete er ohne Resultat mit Celine Dion und produzierte zwei Songs für das Album Silence Is Easy der britischen Band Starsailor. Im selben Jahr starb Lana Clarkson durch seine Hand.

Starsailor – Silence Is Easy. Dig!

Spectors Einfluss auf die Popmusik war immens. Für Brian Wilson von den Beach Boys – selbst ein Genie – war er der Größte, sein Einsatz des Studios änderte die Anmutung der Popmusik, sein Wall of Sound findet sich in unzähligen Werken wieder – von den Walker Brothers über Abba bis zu Bands wie Jesus and Mary Chain oder Spiritualized.

Sein Leben wurde mit Al Pacino verfilmt, er selbst spielte im Kultfilm Easy Rider einen Drogendealer. Das Klischee von Genie und Wahnsinn fand in diesem kleinen Mann einen willigen Wirt, mit all seinen Höhen und Tiefen. Nach langer Krankheit ist Phil Spector nun in Gefangenschaft gestorben. Er wurde 81 Jahre alt. (Karl Fluch, 17.1.2021)