Sesselkreis im "Tatort" aus Stuttgart, neuer Sendeplatz hilft Klien-Quote, Korruptionsstaatsanwälte zeigten Journalistin wegen "übler Nachrede" an, Tag drei im Dschungelcamp

Android Vision (Paul Bettany) und Hexe Wanda Maximoff (Elizabeth Olson) wollen nur ein ganz normales Leben führen – aber einiges scheint in der Idylle nicht zu stimmen. Foto: Disney+

Hier kommen die Mediennews vom Wochenende:

Superhelden: Warum "WandaVision" eine willkommene Abwechslung im Marvel-Universum ist – Mit "WandaVision" startet Disney+ seine Marvel-Serienoffensive in überraschend schräger und düsterer Manier. Das macht Hoffnung für die Zukunft des Franchises

Forum zum Sonntagskrimi: Wohnprojekt mit Gruppensitzungen und einer Leiche im Keller – Wie sehen Sie den neuen "Tatort" aus Stuttgart?In "Das ist unser Haus" ermitteln Lannert und Bootz unter Mitgliedern einer Baugenossenschaft

Justizpolitik: Korruptionsstaatsanwälte zeigten Journalistin wegen "übler Nachrede" an – WKStA sah sich in "Presse"-Artikel falsch dargestellt – die Staatsanwaltschaft Wien erteilte der Anzeige ihrer Kollegen eine klare Absage

Blattsalat: Aschbachers Rücktritt – Dieser ekelhafte Volksmund – Der Unterton der Beiträge schwankte zwischen Bedrohlichkeit und Mitleid, wobei sich "Die Presse" stärker für Letzteres engagierte

Freitag statt Mittwoch: Kliens "Gute Nacht Österreich" mit 241.000 Zuschauern am Freitag – Satireformat mit Peter Klien schaffte vergangenen Freitag am späten Abend 15 Prozent Marktanteil in ORF 1

TV-Tagebuch: Überfordert im Sesselkreis: Stuttgarter "Tatort" auf ORF2 und ARD – Alle haben sich lieb, aber in der Grube liegt eine Leiche. Der neue Fall mit Richy Müller und Felix Klare leidet nicht nur an Baumängeln

IBES-Forum: Tag 3 der Dschungelshow: Camper, die auf Wände starren –Das traditionelle Dschungelcamp ist abgesagt, in einem Studio kämpfen XYZ-Promis um einen Platz für die Show 2022

Switchlist: Im Zentrum, Das Boot, Sully, Master & Commander, Mit dem Postschiff durch Sibirien, Aristoteles Onassis: TV-Tipps für heute Abend

Einen angenehmen Abend und einen guten Start in die neue Woche wünscht die Etat-Redaktion.