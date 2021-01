[Inland] "Düsterer Ausblick": Was der bis 7. Februar verlängerte Lockdown bedeutet.

Sigi Maurer holt sich neue Stellvertreterinnen für grünen Klub.

[Kommentar] Die Regierung braucht für 2021 endlich einen Plan zur Pandemiebekämpfung.

[International] Putin-Kritiker Nawalny nach Ankunft in Moskau verhaftet.

[Wirtschaft] Warum die von der Regierung verschickten FFP2-Masken aus China kommen.

Auch beim Tierschutzvolksbegehren geht es wieder um die Wurst.

[Lifestyle] Yoga ist doch kein Sport! Geht es bei Yoga um einen ganzheitlichen Zugang zu Leben und Körper – oder um den perfekten Handstand auf Instagram?

[Wissenschaft] Forscher in Sorge wegen neuer brasilianischer Virusvariante P.1.

[Userartikel] Warum der Parlamentsbericht über 5G-Mobilfunk nicht als Argument gegen 5G geeignet ist.

[Wetter] Am Montag gibt es im Obersten Mölltal noch leichte Schneeschauer. Sonst ist es trocken und die Wolken lockern bald auf, tagsüber scheint in Kärnten zeitweise die Sonne. Es ziehen von Norden aber auch immer wieder Wolkenfelder durch. In den Tauerntälern kommt erneut kräftiger Wind auf. Höchstwerte -3 bis +2 Grad.

[Zum Tag] 1825: Das 1805 abgebrannte und von Joseph Bové wiedererbaute Petrowski-Theater wird unter dem Namen Bolschoi-Theater neu eröffnet.