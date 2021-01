Nicolo Barella von Inter Mailand war der Matchwinner des Tages. Foto: Reuters / DANIELE MASCOLO

Mit einem souveränen Sieg im Derby d'Italia gegen Rekordmeister Juventus Turin hat sich Inter Mailand in der Serie A zumindest für eine Nacht an die Tabellenspitze geschossen. Der Vizemeister setzte sich gegen den Titelverteidiger mit 2:0 (1:0) durch und zog vorerst an seinem Lokalrivalen AC Mailand vorbei. Milan könnte allerdings schon mit einem Remis am Montag (20.45 Uhr) bei Cagliari Calcio auf Platz eins zurückkehren.

Nicolo Barella war der Matchwinner für die stark aufspielenden Gastgeber im Duell der italienischen Fußball-Schwergewichte. Zunächst schlug der 23-Jährige die Flanke zum Kopfballtor des Ex-Münchners Arturo Vidal (13.), dann verwertete er einen Traumpass von Alessandro Bastoni zum entscheidenden 2:0 (52.). Juve-Superstar Cristiano Ronaldo kam kaum zum Zug, Turin rutschte auf den fünften Rang ab.

Eine herbe Schlappe musste Franck Ribery hinnehmen: Der ehemalige Münchner unterlag mit der AC Florenz bei der SSC Neapel mit 0:6 (0:4). Ribery wurde in der Halbzeit ausgewechselt. Durch die Niederlage muss sich Florenz erst einmal wieder nach unten orientieren.

Neapel setzte sich hingegen als Dritter in der Spitzengruppe fest. Der Ex-Leipziger Diego Demme erzielte das zwischenzeitliche 2:0 (36.). (sid, 17.1.2020)