Foto: REUTERS

Das Märchen der Cleveland Browns ist zu Ende. Im ersten Spiel des Sonntagabends musste sich die vormals chronisch erfolgslose Franchise den Kansas City Chiefs geschlagen geben. Der Super Bowl-Sieger des Vorjahrs zeigte sich nach der zusätzlichen Bye-Week ausgeruht und alles andere als rostig: Von Beginn an führte Quarterback Patrick Mahomes (255 Yards, 21/30, TD) seine Offensive gnadenlos über das Feld, den ersten Drive schloss er selbst per Rushing-Tochdown ab.

In dieser Tonart ging es offensiv auch weiter – im zweiten Drive fand Mahomes seinen Tight End-Superstar Travis Kelce (acht Receptions, 109 Yards, TD), der die Führung der Chiefs auf 13:3 zu Beginn des zweiten Viertels ausbaute. Mahomes spielte angeschlagen, verletzte sich am linken Fuß, biss aber die Zähne zusammen und humpelte sogar selbst zu First Downs. Diverse Strafen seiner Offensive-Line und der daraus resultierende Raumverlust konnten Mahomes nicht aus der Ruhe bringen, mit Leichtigkeit fand er regelmäßig Tyreek Hill (acht Receptions, 110 Yards), der die Defensive Backs und Linebacker der Browns wie Nachwuchsspieler aussehen ließ. Dennoch – ein Stopp sollte den Browns noch in der ersten Hälfte gelingen, Chiefs-Kicker Butker blieb diesmal cool und baute die Führung auf 16:3 aus.

Baker Mayfield (204 Yards, 23/37, TD, INT) und seine Offensive versuchten mit den bewährten Mitteln dagegenzuhalten: Das Laufspiel um Nick Chubb (13 Carries, 69 Yards) und Kareem Hunt (sechs Carries, 32 Yards, TD) sollte etabliert, per Play-Action-Pässen die Receiver angespielt werden. Letzteres gelang auch in der Anfangsphase relativ gut, Mayfield fand seine Mitspieler immer wieder für großen Raumgewinn. Allerdings standen sich die Browns auch selbst im Weg – so gut Chubb mit dem Ball rennen kann, so sehr ließen ihn auch seine Hände im Stich. Mehrere einfach zu fangende Bälle wurden vom Runningback fallen gelassen. Zudem wurden vermeidbare (Holding-)Strafen verursacht. Dass direkt im ersten Drive auch noch Rookie-Left Tackle Jedrick Wills verletzungsbedingt ausfiel, machte die Sache darüber hinaus auch nicht leichter.

Aber Mayfield und seine Mannen spielten mit Herz auf, konnten immer wieder Lücken in den Defensivreihen der Chiefs finden und kurz vor der Pause auch an der Endzone anklingeln. Bis das brown’sche Schicksal wieder zuschlug und Receiver Rashard Higgins (fünf Receptions, 88 Yards) wenige Zentimeter vor dem Überqueren der touchdownbringenden Linie das Ei (wohl regelwidrig) aus den Händen geschlagen wurde. Der Ball flog aus dem Feld hinaus – statt möglichen sieben Punkten für Cleveland gab es Ballbesitz für Kansas City und weil Mahomes ein Mann mit Zeitdruck ist, führte er sein Team noch zu einem weiteren Field Goal, das den 19:3 Pausenstand markierte.

Das Drama um Mahomes

Cleveland bekam zum Start der zweiten Hälfte den Ball und wollte schnelle Punkte aufs Board bringen. Mayfields Offensive startete tief in der eigenen Hälfte und musste nach einem Big Play von Chiefs-Safety Tyrann Mathieu schon wieder zusammenpacken – Interception. Die Defensive hielt aber, Kansas City musste wieder die Field Goal-Unit aufs Feld schicken und abermals zusehen, wie Harrison Butker einen Kick vergab. Der Pick blieb also unbestraft. Die Verletzungssorgen der Browns wurden aber nicht kleiner, Left Tackle-Backup Kendall Lamm musste wie auch Pass-Rush-Maschine Myles Garrett behandelt werden.

Der folgende Drive brachte dann den Lichtblick: Sowohl Nick Chubbs Laufspiel als auch Mayfields Passspiel klickte, die Browns kamen durch Jarvis Landry (sieben Receptions, 20 Yards, TD) zu ihrem ersten Touchdown. Und die Partie wurde noch einmal enger.

Waren bisher nur die Browns von Verletzungen von Schlüsselspielern betroffen, folgte Mitte des dritten Viertels der Schockmoment auf Seiten der Chiefs: Pat Mahomes steckte einen harten Hit ein und zog sich dabei eine Gehirnerschütterung zu. Die Partie war für den ehemaligen MVP damit gelaufen, Chad Henne musste übernehmen und Harrison Butker baute den Vorsprung auf 22:10 aus.

Die Browns wollten die Gunst der Stunde ausnützen und von Mahomes Ausfall schnell profitieren. Mayfield blieb cool, führte zusammen mit Ex-Chief Kareem Hunt sein Team über das Feld und zu einem weiteren Touchdown. 22:17, eine weit offene Partie elf Minuten vor Schluss.

Henne-Time

Dass Chad Henne in der Schlusswoche der Regular Season den Start bekommen hat, hätte sich eigentlich als Glücksfall herausstellen sollen. Der Veteran attackierte die Defensive der Browns aggressiv und fand so auch immer wieder Passabnehmer für größeren Raumgewinn. Bis er es etwas zu gut meinte und einen tiefen Ball ins Niemandsland warf – und nur einen Verteidiger der Browns fand. Cleveland damit wieder in Ballbesitz, acht Minuten noch zu spielen, nur fünf Punkte Rückstand – und keine weiteren Punkte im folgenden Drive.

Henne also noch einmal mit seiner Offensive auf dem Feld. Kansas City versuchte so viel Zeit wie möglich von der Uhr zu nehmen, Cleveland verbrannte schon vor der Two-Minute-Warning sämtliche Timeouts. Ein Stopp musste her, wenn die Browns noch eine Chance auf das AFC Championship-Game haben wollten. Myles Garrett, der angeschlagen weiterspielte, brach zu Henne durch und konnte ihn zu Boden reißen. Henne musste 14 Yards überwinden – und lief exakt genau so viel. Ein vierter Versuch, ein paar Zentimeter fehlten noch zum Sieg. Ein Pass von Henne (66 Yards, 6/8, INT) – ein Catch von Hill – der Sieg für die Chiefs. Chiefs-Head Coach Andy Reid entschied die Partie mit einem hervorragenden Schlusscall.

Kansas City trifft also im AFC Championship-Game auf die Buffalo Bills und muss hoffen, dass Patrick Mahomes rechtzeitig fit wird. Für die Cleveland Browns geht eine starke Saison ein wenig bitter zu Ende – dennoch darf man auf die gezeigten Leistungen stolz sein. (Martin Senfter, 18.1.2020)