Schnee von morgen

Oliver Polzer: "Der Skisport hat das Virus nicht gemacht"

Ein Schnitzel und ein Skirennen – so stellt sich der ORF-Moderator auch in Zukunft einen gemütlichen Sonntag in Österreich vor. Den Ruf des Skisports als Nationalheiligtum sieht er trotz des zuletzt erlittenen Imageschadens nicht gefährdet