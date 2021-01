Högerl Chefin im Eisenstädter Büro der Nachrichtenagentur – Haslacher neuer Head of Data Journalism, Gortan Head of Newsroom Development, UX-Experte KaplanWien

In dieser Galerie: 5 Bilder Judith Högerl hat mit Jänner 2021 die Leitung des APA-Büros Burgenland in Eisenstadt übernommen. Foto: APA / Robert Jaeger Bereits seit November im Einsatz ist Philipp Gortan als Head of Newsroom Development. Foto: APA Christian Haslacher nimmt ab Februar die Position des Head of Data Journalism wahr. Foto: APA / Katharina Schell Haslacher und Gortan arbeiten im APA-Datenteam künftig verstärkt mit Markus Kaplan vom früheren APA-Designcenter zusammen. Foto: APA/APA-MEDIALAB/OLIVER TANZER Foto: APA / Robert Jaeger

Die APA-Redaktion erhöht ihre datenjournalistische Schlagkraft und etabliert neue journalistische Rollen im Newsroom. Christian Haslacher nimmt ab Februar die Position des Head of Data Journalism wahr. Bereits seit November im Einsatz ist Philipp Gortan als Head of Newsroom Development. Auch im Burgenland gibt es Neuigkeiten: Judith Högerl ist dort neue Chefin des APA-Büros.

Haslacher und Gortan arbeiten im APA-Datenteam künftig verstärkt mit Markus Kaplan vom früheren APA-Designcenter zusammen. Mit seiner Expertise im Bereich User Experience- und Digital-Design wird er als Art Director Digital Content die Entwicklung und den Ausbau der neuen Content-Produkte der Redaktion begleiten.

Biografien

Christian Haslacher (44) ist seit 1996 für die APA tätig, anfangs in der Multimedia-Redaktion, seit 2000 in der APA-Innenpolitik, wo er in den vergangenen Jahren etliche datenjournalistische Projekte entwickelte. Zuletzt war der gebürtige Kärntner stellvertretender Leiter des innenpolitischen Ressorts und bei der Wien-Wahl unter anderem mit dem Datenjournalismus-Projekt "Grätzl-Analysen" betraut. Haslacher wird weiterhin auch in der Innenpolitik arbeiten, seine Nachfolgerin in der Ressortleitungs-Stellvertretung wird Petja Mladenova (42).

Philipp Gortan (40) studierte Elektronik, arbeitete dann als Python-Entwickler und stieß 2008 zur APA-IT, wo er lange für den Bereich Content Routing Systems zuständig war. Vor seinem Wechsel in den APA-Newsroom war er bei der Gentics Software Leiter der Produktentwicklung.

Markus Kaplan (44) kam ebenfalls 2008 zu APA. Als Grafiker im Marketing waren seine Hauptaufgabengebiete Corporate Design, Web-, Animation-, Event- und Printdesign. Ab 2010 spezialisierte er sich verstärkt auf User Interface Design und ist arbeitet seit rund drei Jahren mit Schwerpunkt User Expierence Design.

Judith Högerl hat mit Jänner 2021 die Leitung des APA-Büros Burgenland in Eisenstadt übernommen. Högerl war seit 2009 Redakteurin in der APA-Innenpolitik, von 2005 bis 2008 war sie bereits als Mitarbeiterin im Burgenlandbüro der APA tätig gewesen. Davor hatte sie als freie Journalistin für burgenländische Regionalmedien, "WirtschaftsBlatt", "Medianet" und weitere Fachpublikationen gearbeitet. Die Geiringer-Stipendiatin (2010) schloss 2017 ihr Doktoratsstudium am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft der Uni Wien ab. Högerl folgt in Eisenstadt auf Christian Gmasz, der mit Jahreswechsel aus der APA ausscheidet. (APA, 18.1.2020)