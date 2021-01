Auch eine Ente kann für vorzügliche Treffer bei einer Internetsuche sorgen. Foto: Standard

Google kann sich bedenkenlos die Nummer eins am Suchmaschinenmarkt nennen. Konkurrenten wie Bing, Ecosia und Duckduckgo haben kaum Relevanz im Vergleich. Dennoch kann jetzt die datenschutzfreundliche Internetsuche Duckduckgo einen Achtungserfolg vermelden.

Neuer Rekord

Duckduckgo liefert Ergebnisse aus hunderten Quellen, darunter auch anderen Suchmaschinen, ohne Nutzerdaten weiterzuleiten. Dazu versucht man, Werbeseiten und Contentfarmen rauszufiltern. In den vergangenen Tagen stieg die Benutzung rasant.

Erstmals in der zwölfjährigen Unternehmensgeschichte gelang es, die Marke von 100 Millionen Suchanfragen zu überschreiten. Am 14. Jänner 2021 sollen knapp 102,25 Millionen Anfragen die Suchmaschine erreicht haben.

Die plötzliche Beliebtheit von Duckduckgo kommt aber nicht von ungefähr. Bereits seit Jahresanfang verbuchte die US-amerikanische Suchmaschine mehr Anfragen. Am Jahresanfang waren es knapp 78 Millionen. Am 10. Jänner gelang es dann, einen ersten Allzeitrekord mit 90 Millionen Suchen aufzustellen, ehe man die 100-Millionen-Schwelle erreichte. Jedoch sind die Zahlen noch immer vergleichsweise klein im Vergleich mit dem Platzhirschen Google. Dessen Suchmaschine soll je nach Statistik zwischen 3,4 und 5,6 Milliarden Anfragen pro Tag erhalten.

Doch ist der Zeitpunkt des Anstiegs bei Duckduckgo wohl kein zufälliger. Denn seitdem Whatsapp versucht hatte seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu verändern, gab es einen wahrhaften Ansturm auf andere Messenger-Dienste. So profitierte besonders der datenschutzfreundliche Messenger Signal von den mittlerweile wieder verschobenen Änderungen bei der Facebook-Tochter. Zwischenzeitlich waren sogar die Server von Signal mit den ganzen neuen Usern überfordert. Von der Skepsis gegenüber Whatsapp profitieren auch andere Dienste mit Fokus auf Privatsphäre offenbar mit.

Auch wenn Duckduckgo noch immer eine kleine Benutzerschaft um sich schart, können die neuesten Zahlen als ein Achtungserfolg angesehen werden – auch wenn es noch ein weiter Weg sein wird, Google den Rang abzulaufen. (red, 18.01.2021)