"Ratchet & Clank" wurde von vielen Spielern schon zum Playstation-5-Release erwartet. Der Titel scheint sich aber weiter zu verzögern.

Foto: Sony

Auf der Consumer Electronics Show (CES) Mitte Jänner zeigte Sony einen Trailer, in dem über die Zukunft der Konsole gesprochen wurde. Zu elf Playstation-5-Spielen gab es dabei Angaben zu deren vorgesehenen Release-Zeiträumen.

Diese wurden nun ohne Angabe von Gründen in einer neuen Version des Videos entfernt. Weitere Verschiebungen und noch weniger Titel im Jahr 2021 scheinen realistisch.

Erfolgreicher Start

In dem rund dreiminütigen Trailer sprach Jim Ryan, President und CEO von Sony Interactive Entertainment, vom "besten Launch-Lineup aller Zeiten". Mit Titeln wie Spider-Man Miles Morales und Sackboy erwähnte er zwei bereits erschienene Playstation-5-Spiele, aber auch Horizon: Forbidden West, zu dem es noch keine genauen Release-Angaben gibt. Außerdem schwärmte Ryan über die Umsetzung von Playstation-Marken für Film und Fernsehen, etwa den kommenden Uncharted-Film mit Tom Holland oder die angekündigte HBO-Serie zu The Last of Us. Nachdem er vom erfolgreichsten Konsolenstart der Firmengeschichte sprach, wurden dezent Release-Zeiträume von elf kommenden Spielen angegeben.

Darunter befanden sich etwa Kena: Bridge of Spirits (März 2021), Ghostwire: Tokyo (Oktober 2021) und Stray (Oktober 2021). In dem nach der CES verfügbaren Trailer, wurden diese Daten entfernt. Stattdessen fanden sich nur noch Horizon: Forbidden West, Ratchet & Clank und Returnal auf der Liste. Bis auf Returnal, das bereits am 19. März erscheinen soll, wurde bei den anderen Spielen lediglich das Jahr angegeben – 2021.

Covid ist schuld

Einen Grund für die zahlreichen Verschiebungen aktueller Titel nennt Sony nicht. Speziell bei Kena: Bridge of Spirits, das bereits im März hätte erscheinen sollen, wirft die mögliche Verschiebung Fragen auf. Trifft Covid-19 die Spieleindustrie zeitverzögert? Vergangenes Jahr wurden noch viele Release-Daten, abgesehen von Cyberpunk 2077, gut eingehalten. Jetzt scheint sich das schwierige Jahr 2020 jedoch bemerkbar zu machen.



Einen Vorteil hat die Ungewissheit über die nächsten Monate: Es gibt weiterhin wenige Gründe, sich bezüglich eines Playstation-5-Kaufes zu stressen. Destruction Allstars wurde von einem Vollpreisspiel zu einem kostenlosen Playstation-Plus-Spiel im Februar 2021 "degradiert", die Hoffnung für März, Returnal, sieht bis jetzt noch nicht wirklich beeindruckend aus, und wann das eigentlich zum Erscheinen der Konsole erwartete Ratchet & Clank das Licht der Welt erblicken wird, ist offenbar auch bei Sony noch unklar.

Fairerweise muss man sagen, dass Sony mit den kurzfristigen Änderungen nicht alleine dasteht. Vor einigen Wochen wurde auch Far Cry 6 ohne Nennung von Gründen von Ubisoft auf unbestimmte Zeit verzögert. Weitere Titel könnten folgen und die erste Jahreshälfte für Gamer trister als erwartet werden lassen. (aam, 18.1.2021)