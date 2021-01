Mehr als 10.000 Menschen demonstrierten in Wien gegen die Corona-Maßnahmen. Foto: Imago

Österreich ist Lockdown-müde. Während die Regierung strenge Corona-Maßnahmen bis mindestens 7. Februar verordnet hat, regt sich zunehmend Unmut in der Bevölkerung. Kritiker auf der einen Seite sehen sich in ihren Freiheiten beraubt und gehen demonstrierend auf die Straßen, andere stoßen sich an Widersprüchen im Pandemiemanagement und dem zu laschen Umgang mit Verweigerern der Schutzmaßnahmen. Welche neuen Maßnahmen auf uns zukommen, wieso eine Demo in Wien für so viel Zündstoff sorgt und wie die Regierung das Vertrauen der Bevölkerung verspielt, erklären Laurin Lorenz und Colette M. Schmidt vom STANDARD. (red, 18.1.2021)