Die Verlängerung des Lockdowns bringt weitere Wochen des Distance-Learnings. Immer mehr Kinder gehen jedoch in die Betreuung. Berichten Sie von Ihren Erfahrungen!

Mittlerweile kommen viele Schülerinnen und Schüler in die Betreuung vor Ort. Foto: APA/HANS PUNZ

Die sich wesentlich schneller verbreitende britische Virusmutation war die Hiobsbotschaft im erst jungen Jahr. Auch für die Schulen – denn eigentlich sollten Kinder und Jugendliche bereits seit dieser Woche wieder im Präsenzunterricht sein. Das hat sich nun auf Anfang beziehungsweise Mitte Februar verschoben. Eine neuerliche Herausforderung für Lehrer, Schüler und Eltern.

Mehr Kinder in der Betreuung

Doch im Vergleich zu den letzten Lockdowns nehmen immer mehr Eltern das Betreuungsangebot für ihre Kinder wahr, wie auch dieser User berichtet:

Andere hingegen blicken kritisch auf diese Möglichkeit:

Diese Userin berichtet vom Alltag im Homeschooling und davon, warum sie sich trotz der größeren Herausforderung für diese Variante entschieden hat:

Wie sieht die Situation momentan bei Ihnen aus?

