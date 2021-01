Zeitbomben am Meeresgrund, Report, Willkommen Österreich, Harold und Maude und Brooklyn – Eine Liebe zwischen zwei Welten – mit Radiotipps

Fasst im Irland der 1950er-Jahre den Entschluss, nach New York auszuwandern: Saoirse Ronan in "Brooklyn – Eine Liebe zwischen zwei Welten", ORF 2, 0.05 Uhr. Foto: ORF / Sevenone / 20th Century Fox / Kerry Brown

17.30 DISKUSSION

Leistungsdruck und Autonomiebeschränkung – was bedeutet die Novelle zum Universitätsgesetz? Bei Martin Wassermair sind Brigitte Vasicek (Professorin Kunstuniversität Linz) und Philip Kaloumenos (Architekturstudent, Aktivist "Uns reicht’s" in Wien) zu Gast. Bis 18.30, Dorf TV

19.40 REPORTAGE

Re: Zeitbomben am Meeresgrund – Weltkriegserbe in Nord- und Ostsee Über eineinhalb Millionen Tonnen Kampfmittel aus der Zeit der Weltkriege sollen in der Nord- und der Ostsee liegen. Dieter Guldin und sein Team haben sich auf die Suche danach spezialisiert. Bis 20.15, Arte

21.05 MAGAZIN

Report über Lockdown-Verlängerung, Impfen als Ländersache, "System"-Gegner und die Politik Emmanuel Macrons. Zu Gast im Studio ist Bildungsminister Heinz Faßmann. Bis 22.00, ORF 2

21.05 MAGAZIN

Das U-Boot – Mythos unter Wasser In den vergangenen 100 Jahren hat sich das U-Boot von einem einfachen Tauchboot zu einer multifunktionalen Hochleistungsmaschine mit atomarer Sprengkraft entwickelt. Bis 22.00, Arte

21.55 TALK

Willkommen Österreich Die Sängerin Christina Stürmer und der Kabarettist Clemens Maria Schreiner sind zu Gast bei Stermann und Grissemann. Bis 22.50, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Wir glauben an die Arche Noah und Satans Rauch Für Kreationisten sind die biblische Sintflut und die Arche Noah historische Fakten. Ihr Einfluss auf Politik und Gesellschaft in den USA wächst stetig. Ab 23.25 geht es um eine weitere reaktionäre Gruppe: Gegner von Papst Franziskus. Bis 0.05, ORF 2

0.00 NEW HOLLYWOOD

Harold und Maude (USA 1971, Hal Ashby) Harold (Bud Cort), Sohn aus gutem Hause, ist nicht nur vom Tod besessen, sondern fühlt sich auch zur 79-jährigen Maude (Ruth Gordon) hingezogen. Licht und Schatten halten in Hal Ashbys New-Hollywood-Juwel eine feine Balance, die Musik steuerte Cat Stevens bei. Bis 1.25, HR

0.05 LIEBESDRAMA

Brooklyn – Eine Liebe zwischen zwei Welten (IRL/CAN/GBR 2015, John Crowley) Die junge Irin Ellis Lacey wandert 1951 in die USA aus und heiratet einen Mann. Eine Reise in die alte Heimat sorgt für Verwirrung der Gefühle. Das Drehbuch zum Film lieferte Nick Hornby, in der Hauptrolle überzeugt Saoirse Ronan (Lady Bird). Bis 1.45, ORF 2