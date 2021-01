Eine exakte Zahl von bisher verimpften Dosen in Österreich gibt es mit Stand Montagabend nicht. Laut Gesundheitsministerium wurde die Marke von 100.000 Impfungen bereits geschafft. Foto: imago images/Belga

Frage: Wie viele Covid-Schutzimpfungen wurden bisher verabreicht?

Antwort: Laut Dashboard des Gesundheitsministeriums wurde die Marke von 100.000 Impfungen geknackt: Mit Stand Sonntagabend wurde die Zahl 102.790 genannt, bis Montagabend, 18 Uhr, änderte sich am Dashboard an dieser Zahl nichts. Allerdings ist das nur eine errechnete Anzahl anhand der ausgelieferten Dosen. Im E-Impfpass wurden bisher erst 61.428 Corona-Impfungen eingetragen. Veröffentlicht wird dieses "Impfregister" aufgrund einer fehlenden Abstimmung zwischen Bund, Ländern und Sozialversicherung aber noch nicht: Das soll bis "spätestens Ende März" passieren, wie es heißt.

Frage: Wer wird bereits geimpft?

Antwort: Bei einer Impfaktion in der Messe Wien wurden zuletzt rund 11.000 Personen aus dem Medizin- und Gesundheitsbereich geimpft. Zudem laufen Impfungen in Alters- und Pflegeheimen. Impfungen für über 80-Jährige außerhalb von Heimen sind erst in wenigen Bundesländern angelaufen.

Frage: Wo können sich Interessierte für eine Impfung registrieren?

Antwort: Bisher ist nur in Wien, Niederösterreich und Vorarlberg eine allgemeine Vormerkung für eine Schutzimpfung möglich. In Niederösterreich und Wien haben sich insgesamt bereits mehr als 463.000 Personen registriert, alleine in Wien waren es 263.000. Noch ist der Impfstoff ein rares Gut: Je nach Impfplan und Priorisierung müssen sich Interessierte noch einige Monate gedulden, ehe sie nach der Voranmeldung den Aufruf zur Terminvereinbarung erhalten.

Frage: Gibt es ein First-Come-First-Served-Prinzip?

Antwort: Nein. "Der Zeitpunkt der Vormerkung hat keinen Einfluss auf die Reihung beim Impfen", heißt es explizit in Wien. Aus einigen Bundesländern häufen sich aber Berichte, dass Impfdosen, die für Altenheime gedacht waren, kurzfristig auch an weiter hinten in der Impf-Prioritätenliste gereihte Personen verimpft wurden.

Frage: Läuft bei der Anmeldung alles rund?

Antwort: Nicht wirklich. So fehlen bei der Anmeldung in Wien viele Berufsgruppen (wie Lehrer etc.) zur Auswahl. Diese können sich nur allgemein vormerken lassen. Für Bildungseinrichtungen und Firmen der kritischen Infrastruktur sind Betriebsimpfungen geplant: Dazu fehlen aber noch jedwede Infos. (David Krutzler, Sebastian Fellner, 19.1.2021)