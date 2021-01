Der Pkw-Absatz in der EU brach 2020 so stark ein wie nie zuvor. Vor allem Italien und Frankreich verzeichneten nie da gewesene Rückgänge

Corona führt zu Konsumzurückhaltung, der Motor der Automobilwirtschaft stottert. Foto: Imago Images / Sven Simon

Frankfurt – Nun ist es amtlich: Der Pkw-Markt in der Europäischen Union ist im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie so stark eingebrochen wie nie zuvor. Es wurden um drei Millionen Fahrzeuge weniger verkauft, das ist ein Rückgang um 23,7 Prozent auf 9,9 Millionen neu zugelassene Pkws, teilte der europäische Herstellerverband Acea am Dienstag mit. Das sei der größte Rückgang seit Beginn der Datenerhebung.

Konsumzurückhaltung

Ausschlaggebend waren die Rückgänge in den großen Autoländern wie Deutschland, Frankreich und Italien, auch Spanien verzeichnete gravierende Absatzrückgänge. In den von der Pandemie besonders betroffenen südeuropäischen Ländern ging die Konsumbereitschaft deutlich stärker zurück als in der Finanzkrise von 2008 bis 2013. In Österreich sanken die Neuwagenverkäufe um fast 25 Prozent auf knapp 430.000 Pkws.



Im Dezember lag das Absatzminus EU-weit noch bei 3,3 Prozent, wobei der Dezember noch zu den besseren Monaten des Corona-Jahres gehörte. Unter den großen Märkten meldeten Italien und Frankreich zweistellige Monatsverluste, während der Absatz in Deutschland um 9,9 Prozent zulegte. (Reuters, ung, 19.1.2020)