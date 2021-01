Bei seinem Startelf-Comeback erzielte der Schwede beide Tore in Cagliari

King Zlatan.

Foto: Reuters/Lingria

Cagliari – Mit einem 2:0-(1:0)-Erfolg bei Cagliari hat der AC Milan am Montagabend in der Serie A die Führung mit drei Punkten Vorsprung auf Inter verteidigt. Mann des Abends war Zlatan Ibrahimovic. Bei seinem Startelf-Comeback erzielte der Schwede beide Tore, traf aus einem Elfmeter (7.) und legte in der 52. Minute nach.

Obwohl er zehn von 18 Saisonpartien verpasste, liegt der 39-Jährige mit zwölf Treffern an zweiter Stelle der Torschützenliste, es führt Juventus-Star Cristiano Ronaldo mit 15. (APA, 19.1.2020)