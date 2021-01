Der Lockdown wurde verlängert, die Restaurants bleiben noch geschlossen, und man verbringt weiterhin viel Zeit zu Hause. Ideale Umstände also, um sich auch einmal an aufwendigere Gerichte zu wagen. Bei gefüllter Pasta etwa lohnen sich die Mühen allemal. Die Teigtascherln können in unterschiedlicher Form und Füllung fabriziert werden. Der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt. Oder man kocht einfach dieses Rezept nach: Das markante Aroma des geräucherten Scamorza in der Fülle harmoniert ideal mit Salbei.



Für 4 Personen benötigt man:

Teig: 500 Gramm Universalmehl 5 Eier Salz

Fülle: 250 Gramm geräucherter Scamorza 250 Gramm Ricotta Salz, Pfeffer

Sauce: 100 Gramm Butter 1 Handvoll frische Salbeiblätter



ravioliscamorza.pdf Größe: 0,16 MB Das Rezept zum Ausdrucken